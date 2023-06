Puddu alle prese col rompicapo Giunta 

«Confronto, condivisione, competenza, affidabilità»: non si riesce a scucire altre parole al sindaco di Assemini, Mario Puddu, alle prese con il puzzle della composizione della Giunta. Dieci anni fa, al suo primo mandato, probabilmente fu più facile: era un monocolore Cinquestelle. Stavolta, invece, c’è un alleanza: oltre alla lista civica del sindaco (la più votata in assoluto, 21,67%, nove consiglieri eletti), ci sono Riformatori (7,68%, due consiglieri), Udc (6,72%, due consiglieri) e Sardegna 20Venti (2,25%, una consigliera). Nomi? «Sarebbe assolutamente prematuro, stiamo ragionando». Indiscrezioni? Manco a parlarne.

Manuale Cencelli

La prudenza è massima. Ci sono preferenze da pesare, equilibri da mantenere, aspettative da soddisfare, ambizioni di cui tenere conto. E scelte da ricompensare: tutte e tre le forze centriste, per sposare il progetto civico di Puddu, hanno spezzato l’alleanza con le altre componenti del centrodestra, Fdi, FI (che esprimono rispettivamente tre e un consigliere d’opposizione) e Lega, e ora si aspettano un segno di gratitudine. Dunque, sì, «confronto e condivisione». E un po’ di manuale Cencelli.

Il sindaco in questi giorni sta incontrando singolarmente gli alleati per capire e prendere nota dei desiderata. Ascolta, scrive e riflette.

Esperienza

Le caselle da riempire dovrebbero essere otto: sette assessori (il massimo per un Comune delle dimensioni di Assemini) e un presidente del Consiglio. Per mettere su una squadra che lavori, e bene, per cinque anni servono «competenza e affidabilità». Dei consiglieri che la civica Puddu ha portato in Aula, però, l’unico ad avere alle spalle un’esperienza amministrativa è Alberto Nioi, 60 anni, attivista storico di Legambiente e «compagno di viaggio della prima ora» secondo la definizione del sindaco, già consigliere negli anni ’90 ai tempi del sindaco Casula. Fra gli alleati, l’unico nome di esperienza è Matteo Venturelli, 38 anni, dell’Udc, già in aula, all’opposizione, durante la scorsa consiliatura, il più votato della coalizione (264 preferenze personali).

Non è escluso che qualche delega possa essere affidata a uno o più esterni, assessori tecnici.

I tempi

La Giunta sarà annunciata probabilmente lunedì 3 luglio. Tutto lascia intendere che Puddu sfrutterà al massimo il tempo che la legge gli concede: dalla sua proclamazione, avvenuta martedì scorso, 13 giugno, dieci giorni per convocare il primo Consiglio, quindi entro venerdì, e da quel momento altri dieci giorni perché la seduta si tenga: e arriviamo al 3 luglio.

