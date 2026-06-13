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La svolta
14 giugno 2026 alle 00:32

Puddu al vertice della Uil 

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Da coordinatrice della Uil pensionati a leader della confederazione nuorese. Massimina Puddu, medico in pensione, è la nuova guida provinciale. L’incarico arriva dopo l’impegno decennale nella Uil pensionati che è riuscita a portare al massimo storico.

La sua nomina è anche effetto del nuovo corso della Uil regionale con l’elezione a segretaria di Fulvia Murru in occasione del congresso del 21 maggio che si è svolto alla presenza del segretario generale Pierpaolo Bombardieri. Murru ha impresso la svolta organizzativa che il sindacato auspicava da tempo.
Massimina Puddu ha conquistato sul campo meriti indiscussi, «legittimati - spiega il sindacato in una nota - con l’investimento al ruolo di massimo dirigente della Uil nuorese per la sua indubbia capacità di aggregare, coordinare e spronare i gruppi di lavoro verso l’obbiettivo oltreché per il suo background professionale e sindacale, rispetto al quale riveste anche l’incarico di componente della segreteria regionale Uil pensionati».
Ora dovrà confrontarsi con tutte le criticità del territorio come la mancanza di lavoro, lo spopolamento, il taglio dei servizi, la povertà in crescita. Un percorso non facile che impegnerà la neo coordinatrice provinciale per i prossimi anni.

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