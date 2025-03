Puc, un mistero lungo tre mesi 

Qualcuno ha visto il Puc? Tre mesi dopo l’approvazione in Consiglio è mistero fitto sulle sorti del piano urbanistico. Errori di strategia, investimenti pubblici e privati bloccati, poca informazione. Su questi temi il gruppo di opposizione guidato da Marco Melis va all’attacco della maggioranza che si difende. L’assessore Perotti promette l’arrivo del Piano in aula entro marzo.

La polemica

Il Puc sarebbe dovuto essere uno dei punti in agenda nel Consiglio di giovedì, dedicato a quanto accaduto a Bari Sardo. Marco Melis chiede un’azione più incisiva: «A tre anni dall’adozione in consiglio, sapere a che punto siamo non basta più. Quali sono le vere strategie dell’amministrazione? Non le vediamo. Abbiamo fatto accesso agli atti, abbiamo visto alcuni scambi con l’amministrazione regionale, ci piacerebbe discutere, perché ci sono investimenti privati e pubblici fermi e problemi che vanno risolti. L’amministrazione è ferma perché sta cercando di risolvere cose irrisolvibili, anche in virtù del fatto che il Pai ha alzato i vincoli». Melis prova a darsi delle risposte: «Bisogna essere veloci e tempestivi, perché la normativa cambia di continuo. I cambiamenti nella maggioranza, che ora comprende la vecchia minoranza che votò contro, ha probabilmente comportato dei cambiamenti nel Puc che hanno rallentato l’iter».

La promessa

L’assessore Perotti anticipa che entro marzo il Puc sarà in Consiglio per l’approvazione definitiva: «Siamo in dirittura d’arrivo. Gli uffici stanno elaborando la delibera. ll team di tecnici che ha avuto l’incarico ha trasmesso al Comune tutti gli atti relativi all’approvazione del Puc, compresi quelli inerenti alle osservazioni». Quindi precisa: «L’interrogazione lascia il tempo che trova, avevo informato i consiglieri la volta scorsa, quando la minoranza ha abbandonato l’aula invece che stare ad ascoltare. Dovrebbero leggere i documenti che inviamo quando fanno le interrogazioni. Cercheremo di dare risposte contestualmente all’approvazione, per recuperare del tempo considerando che alcune cose sono state ferme perché lo strumento non ci permetteva di andare avanti». Tirata per la giacchetta, Maria Tegas, lo scorso mandato all’opposizione, si difende: «Quando ero in minoranza, sono andata ad ogni incontro sul Puc, ho dato il mio contributo, i miei dubbi riguardavano la poca chiarezza di alcuni punti sulle norme. Lavorando al fianco dei tecnici e con il proseguire dell’iter, queste perplessità sono superate e non avrebbero stravolto la struttura originaria del Puc. Non ci sono stati grossi problemi, ma l’iter è complesso. Avremo uno strumento dinamico che si modifica in base alle esigenze della comunità».

