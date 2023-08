Puc, stadio, cantieri: i nodi post-ferie 

Innanzitutto il puc, ma non solo. Rientrando dalle ferie, lunedì prossimo dopo un break di due settimane, il sindaco Paolo Truzzu troverà sul tavolo una serie di “dossier” che andranno gestiti e che la maggioranza confida comunque di portare a casa in quello che si annuncia un autunno insidioso a Palazzo Bacaredda, l’ultimo prima delle elezioni di giugno 2024: dalla questione stadio ai grandi cantieri che oggi ripartono dopo la pausa ferragostana, passando per quelli nuovi che verranno inaugurati in autunno, gli equilibri politici in maggioranza (con il gruppo Solinas presidente), la campagna elettorale per le regionali di febbraio 2024 di alcuni esponenti.

Piano urbanistico

Anche se non è prevista la partecipazione del sindaco (per il primo cittadino ultimissimi giorni di ferie), già mercoledì la maggioranza si riunirà per discutere il Puc: la bozza è stata depositata lo scorso 30 giugno, ma prima che la delibera arrivi in Giunta (e poi in Consiglio) deve passare al vaglio della maggioranza. La volontà, dopo aver approvato il preliminare lo scorso anno, è chiudere la partita il prima possibile. Sarà certamente una riunione interlocutoria prima del ritorno del primo cittadino, che fa capire però che l’obiettivo dell’amministrazione (era un impegno preso) è chiudere la consiliatura con il documento approvato.

Finite le ferie, oggi intanto in tutti i cantieri aperti in città torneranno ruspe e operai (in via Dante sono tornati la settimana scorsa). Inutile dire che quello di via Roma, per i disagi che inevitabilmente crea, sarà il più “controllato”: il Comune vuole scongiurare altri imprevisti ed è per questo motivo che manterrà più di un “occhio” sull’andamento dei lavori. Lavori che andranno velocissimi in viale Buoncammino e in viale Trieste: nel primo caso, risolto il problema dei chioschi, smontati due settimana fa, l’impresa si appresta a procedere con la pavimentazione. Nel secondo, l’amministrazione vuole chiudere il prima possibile per restituire a residenti e commercianti il primo tratto riqualificato.

Lo stadio

C’è poi lo stadio, la partita politica (forse) più difficile. Aspettando la Regione e i 50 milioni, il Comune è andato avanti con i lavori della conferenza dei servizi decisoria: ha inviato il progetto al Coni, ottenuto le autorizzazioni della commissione pubblico spettacolo, redatto il piano per la sicurezza. Tutti provvedimenti (tecnici) propedeutici alla conclusione dei lavori. Ma il nodo, come detto, è sempre quello politico: il Consiglio regionale ha votato prima delle vacanze lo stralcio che assicura alla stadio un canale finanziario separato da ospedali, strutture universitarie, uffici regionali. Già nei prossimi giorni gli uffici tecnici di Comune e Regione tenteranno un nuovo contatto e lì si capirà che margine politico ci sarà per chiudere la partita. Senza i soldi della Regione, lo stadio resta un’incognita.

Le attese

Matteo Massa (Progressisti) spiega che «sullo stadio, mi auguro che vada in porto il prima possibile. Ma il rapporto del Comune con la Regione ha dimostrato di essere di sudditanza, faremo di tutto perché il Consiglio comunale difenda le prerogative della città». Sui cantieri, «viva la città che migliora, ma mi aspetto una accelerazione per evitare altri disagi». In generale, dice ancora, «c’è da riprendere in mano un governo della città, che ora sembra occuparsi solo delle piccole cose». Pierluigi Mannino, anima critica e costruttiva all’interno del partito del sindaco, dice che «è fondamentale entro l’autunno portare a compimento le opere che più causano disagio ai cittadini. Non possiamo dire che vada tutto bene ma neanche che sia tutta una catastrofe. Bisogna prendere atto delle aspettative deluse e lavorare sodo in questi ultimi mesi. Mi auguro che questo ultimo scampolo di consiliatura possa portare almeno parziali ma soddisfacenti risposte e chiari segnali di rottura col passato». Il riferimento, qui, è al Bastione e all’Anfiteatro. ( ma. mad. )

