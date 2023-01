Puc, opposizione all’attacco 

«Eppure la giunta Conoci si trova di fronte a una situazione ereditata, non può fallire», prosegue il consigliere del gruppo “Per Alghero”. «I piani conoscitivi, con tutto l’assetto insediativo completo, già approvati nella scorsa consiliatura. Così come il Piano delle bonifiche e il Pai sono già stati studiati, adottati e approvati – prosegue - manca la parte relativa alle scelte di sviluppo del territorio: questa non la poteva ereditare».

«Il preliminare del Puc? Poco più di una riproposizione delle linee guida. Serve far vedere le carte, favorire il confronto, rendere trasparenti le scelte, altrimenti l’appello all’unità è una farsa»: Mario Bruno, leader dell’opposizione di centrosinistra in Consiglio comunale, con queste parole anticipa la bocciatura al progetto di massima del Piano urbanistico comunale che, entro gennaio, dovrebbe approdare in Aula per entrare nel vivo della discussione.

«Il preliminare del Puc? Poco più di una riproposizione delle linee guida. Serve far vedere le carte, favorire il confronto, rendere trasparenti le scelte, altrimenti l’appello all’unità è una farsa»: Mario Bruno, leader dell’opposizione di centrosinistra in Consiglio comunale, con queste parole anticipa la bocciatura al progetto di massima del Piano urbanistico comunale che, entro gennaio, dovrebbe approdare in Aula per entrare nel vivo della discussione.

Nuovi alberghi a Porto Conte, altri a Maria Pia, vicino alle spiagge e poi più a sud della città, in località Calabona. Le tenute di Surigheddu e Mamuntanas che diventano il quartier generale di sport e turismo. Il nuovo polo sanitario previsto a Mamuntanas. Tutto molto vago, perché si tratta di un preliminare. Ma l’opposizione lamenta la carenza di carte.

Eredità

«Eppure la giunta Conoci si trova di fronte a una situazione ereditata, non può fallire», prosegue il consigliere del gruppo “Per Alghero”. «I piani conoscitivi, con tutto l’assetto insediativo completo, già approvati nella scorsa consiliatura. Così come il Piano delle bonifiche e il Pai sono già stati studiati, adottati e approvati – prosegue - manca la parte relativa alle scelte di sviluppo del territorio: questa non la poteva ereditare».

Convergenza

Con queste premesse, dunque, sembra destinato a cadere nel vuoto l’appello lanciato dal primo cittadino Mario Conoci per trovare la massima convergenza sullo strumento di pianificazione urbanistica.

Il capo dell’esecutivo auspica una approvazione all’unanimità, senza distinzione tra maggioranza e opposizione. «Occorre prima di tutto dare una sede aperta al pubblico, far vedere le carte – insiste Bruno - favorire il confronto».

Preliminare

Anche per Valdo Di Nolfo, consigliere di Sinistra in Comune e vice presidente della Commissione Urbanistica, «l’appello del sindaco è fatto di parole vuote: la presentazione del preliminare del piano senza le carte è il simbolo dell’inutilità e della pochezza delle sue parole».

A giudizio di Di Nolfo il Puc in città può essere approvato solo all’unanimità, «ma questa amministrazione non sta facendo nulla verso il consenso collettivo, perché l’obiettivo vero non è l’approvazione del Piano, ma la medaglia del preliminare».

Confronto

Mimmo Pirisi, dai banchi del Pd, fa sapere di essere ancora in attesa «di una proposta della maggioranza sulle ipotesi di sviluppo, a partire dalle scelte sui servizi, dando priorità alle case per chi le aspetta da tempo, alle imprese che vogliono far crescere le loro attività, alle famiglie e agli anziani che vorrebbero una città con una migliore qualità della vita e non solo fatta per i turisti. Su questi argomenti vorremmo confrontarci».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata