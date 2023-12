«Puc modificato»: esposto in Procura 

Finisce alla magistratura il Puc di La Maddalena. Tre consiglieri di minoranza, Annalisa Gulino, Alberto Mureddu e Rosanna Giudice, hanno presentato un esposto e chiedono verifiche alla Procura di Tempio su alcune presunte anomalie del Piano. Spiegano i tre consiglieri: «Abbiamo scoperto che l’elaborato del Puc è stato modificato, senza che venisse riportato all’attenzione della Commissione Urbanistica, come prevede la norma. Le carte passate al vaglio della Commissione sono differenti, in alcune parti, rispetto a quelle pubblicate sul sito del Comune. Abbiamo chiesto al Segretario Generale e al Dirigente competente, di spiegare cosa fosse accaduto. La risposta è stata che si tratta di “mero errore materiale". Eliminare le prescrizioni delle zone edificabili C3a che, in qualche modo, vincolano la progettazione e modificare gli articoli che le richiamano non ci sembra un “mero errore materiale” o “una procedura regolare”, ma un’azione mirata. Ci viene il dubbio che possano essere stati modificati altri elaborati». I consiglieri aggiungono: «Abbiamo portato all’attenzione del Consiglio la questione, l’assessore all’Urbanistica, Andrea Columbano, ci ha sinteticamente liquidato dicendo: “Si è verificato tutto, la procedura è regolare. Andiamo avanti così”. A qualcuno sembra che questo sia un modo corretto e trasparente di amministrare?». Ora la parola passa all’autorità giudiziaria.

