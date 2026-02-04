Puc, l’appello dei professionisti: «Vogliamo norme meno ambigue» 

La richiesta è semplice e urgente: «Regole chiare e meno ambiguità per norme immediatamente applicabili senza incertezze». A lanciarla i professionisti cagliaritani dell’urbanistica, Ingegneri, Agronomi e Forestali, Geometri e Periti Industriali che lunedì scorso hanno ribadito all’amministrazione comunale di «essere disponibili al confronto», spiega Federico Miscali, presidente OIC, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari.

La mano tesa della categoria arriva dopo aver individuato più di una criticità al testo redatto dall’assessorato, tra le quali quelle sugli edifici non omogenei, sulle prescrizioni sulle altezze, sul tema della rigenerazione urbana e sul recupero degli edifici esistenti.

«Il nostro intento è offrire un apporto tecnico costruttivo, nell’interesse pubblico e della qualità urbana», prosegue Miscali. «Su alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione riteniamo sia utile sciogliere qualunque ambiguità e ricalibrare quelle prescrizioni che, così come formulate nel testo attuale, possono produrre effetti non voluti: incertezza applicativa, rallentamento degli interventi e aumento dei costi, con ricadute su cittadini e investimenti».

