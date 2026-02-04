VaiOnline
Urbanistica.
05 febbraio 2026 alle 00:34

Puc, l’appello dei professionisti: «Vogliamo norme meno ambigue» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La richiesta è semplice e urgente: «Regole chiare e meno ambiguità per norme immediatamente applicabili senza incertezze». A lanciarla i professionisti cagliaritani dell’urbanistica, Ingegneri, Agronomi e Forestali, Geometri e Periti Industriali che lunedì scorso hanno ribadito all’amministrazione comunale di «essere disponibili al confronto», spiega Federico Miscali, presidente OIC, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari.

La mano tesa della categoria arriva dopo aver individuato più di una criticità al testo redatto dall’assessorato, tra le quali quelle sugli edifici non omogenei, sulle prescrizioni sulle altezze, sul tema della rigenerazione urbana e sul recupero degli edifici esistenti.

«Il nostro intento è offrire un apporto tecnico costruttivo, nell’interesse pubblico e della qualità urbana», prosegue Miscali. «Su alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione riteniamo sia utile sciogliere qualunque ambiguità e ricalibrare quelle prescrizioni che, così come formulate nel testo attuale, possono produrre effetti non voluti: incertezza applicativa, rallentamento degli interventi e aumento dei costi, con ricadute su cittadini e investimenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

In arrivo altri documenti E il Cagliari resta in silenzio

La società invierà alcune integrazioni al piano dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale 
Lo. Pi.
La storia

Egidio e Elvira, 70 anni di amore «e di pazienza»

Nozze di titanio a Villaputzu: domenica la festa in famiglia 
Gianni Agus
L’inchiesta

Incursioni nelle carceri col drone

Appello alla mobilitazione della governatrice sul 41 bis: «Qui il cda della mafia» 
Andrea Busia
L’allarme.

Spray urticante, evacuata una scuola

Mariangela Pala
Il caso

Il mistero della nave russa

Enrico Fresu
Decreto sicurezza

Fermo preventivo, i dubbi del Colle Meloni lima il testo

Scarcerati tre antagonisti La Lega alle toghe: vergogna 
Napoli

«Ha dato un calcio al cane, l’ho uccisa»

Il fratello della 22enne Jlenia Musella si costituisce. I vicini: liti frequenti 