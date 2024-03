Puc, la parola (di nuovo) al Comune 

Piano urbanistico comunale: la palla passa di nuovo all’amministrazione comunale di Calasetta. La Regione, infatti, ha chiesto ulteriori integrazioni e modifiche rispetto al Puc adottato nel 2017 e approvato poi nel 2019. «Questa volta l’assessorato ha indicato precisamente quali sono le zone incompatibili rispetto alla pianificazione sovraordinata del Piano paesaggistico regionale - ha detto la sindaca Claudia Mura - pertanto da rivedere ulteriormente. ha rilevato inoltre che ci sono ancora alcune imprecisioni e correzioni, sia a livello normativo che cartografico, necessarie al fine di superare le incongruenze. È ancora uno dei punti di rilievo il sovradimensionamento delle volumetrie che consentono l’insediabilità, peraltro già rilevate fin dal 2017. Un Puc che deve fare ancora i conti con l’intensa costruzione edilizia, che ha portato oggi ad avere delle volumetrie insediate che non si giustificano con l'andamento demografico».

Durante il lavoro svolto sul Puc, si sono susseguiti diversi ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, tutti conclusi con esito favorevole per l’amministrazione comunale e alcuni recentissimi sui quali l’amministrazione è in fase di resistenza. «Sapevamo che si trattava di un puc imperfetto, perfettibile e non ancora pronto per perseguire la nostra idea di sviluppo - dice Claudia Mura - e che non rispondeva alle intenzioni di tutti i calasettani, anacronistico rispetto alla situazione attuale, considerato che l’iter iniziò nel lontano 2008». Gli amministratori si erano datio una linea precisa: «Approvare e rendere operativo un Puc, seppur limitato e carente, ma adeguato al Ppr – continua – che consentisse lo sblocco di numerose attività nel rispetto dello sviluppo, e al contempo continuare a lavorare per renderlo migliore e per uno sviluppo sostenibile». L’amministrazione ha attivato anche un protocollo con l’Università di Cagliari, «proprio per inserire Calasetta in un contesto di elevata qualità ambientale e paesaggistica. Dopo svariati incontri, riunioni e tavoli tecnici con gli uffici della Ras, con i professionisti incaricati, con l’ufficio tecnico del Comune, nonostante gli sforzi fatti da questa amministrazione comunale per adeguare lo strumento urbanistico alle prescrizioni indicate, spiace constatare che la Ras richiede ancora ulteriori integrazioni e modifiche».

