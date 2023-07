«Puc irrealizzabile, non creerà sviluppo» 

Il Piano urbanistico comunale è stato adottato lunedì dal Consiglio comunale e dalla minoranza piovono dure critiche. Il gruppo “Pauli Monserrato-La Svolta” accusa il sindaco Tomaso Locci di «mistificare la realtà». In una nota stampa, i consiglieri Valentina Picciau, Andrea Zucca e Ivano Argiolas affermano che si tratta della «quinta adozione nel corso dei 30 anni di autonomia. È invece la prima volta che viene adottato un Puc che non creerà sviluppo. Il sindaco, dal canto suo, racconta di un piano che porterebbe benessere: 3500 nuovi abitanti, con aree eventi sportivi».

«Piano irrealizzabile»

Gli esponenti del gruppo di minoranza credono che quanto è previsto nel Piano non si potrà realizzare: «Giusto qualche area sbloccata qua e là che accontenta qualcuno e scontenta qualche altro. Il piano di sviluppo previsto è vincolato ai piani di risanamento di Su Tremini, S'Ecca e S'arena, Terr'e Teula e Barracamanna, che non sono neppure iniziati». Picciau, Zucca e Argiolas parlano di «propaganda elettorale», e aggiungono: «Chiunque vincerà le elezioni il prossimo anno dovrà lavorare ai piani di risanamento e alle vasche di laminazione nelle suddette zone, per ridurre il rischio idraulico. Lo sviluppo passa dalla nuova 554, che a oggi è un muro tra la parte nord e quella sud di Monserrato e anche su questo nulla è stato fatto per declassificarla a strada urbana».

