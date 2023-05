Puc e turismo accendono la sfida 

Il paese del Sarrabus viene da un anno complicato: il 10 ottobre scorso, a poco più di metà del secondo mandato, il sindaco Gianluca Dessì si è dimesso dopo mesi di tensioni e spaccature interne. Ci aveva già provato prima dell’estate: un forfait annunciato e poi ritirato su richiesta – disse lui – di tanti cittadini. In autunno invece la crisi non rientrò e al secondo piano del Palazzo è arrivato il commissario Remo Ortu che in sei mesi – tra le altre cose – ha approvato il Consuntivo 2021, il Bilancio 2023, varato il piano del personale, assunto 11 vigili urbani (di cui tre a tempo indeterminato), autorizzato le assunzioni nella società in house del Comune, attuato la sostituzione di 13 passerelle per l’accesso alle spiagge, deliberato il piano di salvamento a mare (quattro torrette dal 1 luglio al 15 settembre), avviato un percorso con il Consorzio per la creazione della destinazione turistica e firmato le ordinanze per tenere il numero chiuso a tutela della splendida Punta Molentis. C’è un problema, tuttavia, che l’efficientissimo commissario non ha potuto risolvere: il Puc. Il Piano urbanistico a Villasimius non è stato approvato e si va avanti con un vecchio piano di fabbricazione. Quel che è stato fatto durante l’ultima consiliatura è poco più di una bozza non ancora presentata in Consiglio né, tantomeno, in Regione. Eppure Ortu ha provato a superare lo scoglio: arrivato in Comune si è offerto di adeguare il Piano alla normativa vigente. «Meglio che a occuparsene sia l’amministrazione che verrà»: più o meno questa la risposta degli uscenti. Il punto è: come? Il quesito è ora tema caldo della campagna elettorale.

Villasimius. Un passato comune, un presente da rivali e un futuro in cui l’uno e l’altro rivendicano il ruolo del protagonista. Alle Comunali di Villasimius si contenderanno la fascia Gianluca Dessì e Livio Carboni, ex compagni di banco all’opposizione quando sulla poltrona più alta del Municipio sedeva il sempiterno Tore Sanna (ora vice sindaco a Quartu e in lista con Carboni come aspirante consigliere) e allontanati più di dieci anni fa quando Dessì creò il gruppo Villasimius Unita, stesso nome di quello che (riveduto e corretto) lo accompagna oggi nella corsa elettorale.

Inviata

Villasimius. Un passato comune, un presente da rivali e un futuro in cui l’uno e l’altro rivendicano il ruolo del protagonista. Alle Comunali di Villasimius si contenderanno la fascia Gianluca Dessì e Livio Carboni, ex compagni di banco all’opposizione quando sulla poltrona più alta del Municipio sedeva il sempiterno Tore Sanna (ora vice sindaco a Quartu e in lista con Carboni come aspirante consigliere) e allontanati più di dieci anni fa quando Dessì creò il gruppo Villasimius Unita, stesso nome di quello che (riveduto e corretto) lo accompagna oggi nella corsa elettorale.

La crisi

Il paese del Sarrabus viene da un anno complicato: il 10 ottobre scorso, a poco più di metà del secondo mandato, il sindaco Gianluca Dessì si è dimesso dopo mesi di tensioni e spaccature interne. Ci aveva già provato prima dell’estate: un forfait annunciato e poi ritirato su richiesta – disse lui – di tanti cittadini. In autunno invece la crisi non rientrò e al secondo piano del Palazzo è arrivato il commissario Remo Ortu che in sei mesi – tra le altre cose – ha approvato il Consuntivo 2021, il Bilancio 2023, varato il piano del personale, assunto 11 vigili urbani (di cui tre a tempo indeterminato), autorizzato le assunzioni nella società in house del Comune, attuato la sostituzione di 13 passerelle per l’accesso alle spiagge, deliberato il piano di salvamento a mare (quattro torrette dal 1 luglio al 15 settembre), avviato un percorso con il Consorzio per la creazione della destinazione turistica e firmato le ordinanze per tenere il numero chiuso a tutela della splendida Punta Molentis. C’è un problema, tuttavia, che l’efficientissimo commissario non ha potuto risolvere: il Puc. Il Piano urbanistico a Villasimius non è stato approvato e si va avanti con un vecchio piano di fabbricazione. Quel che è stato fatto durante l’ultima consiliatura è poco più di una bozza non ancora presentata in Consiglio né, tantomeno, in Regione. Eppure Ortu ha provato a superare lo scoglio: arrivato in Comune si è offerto di adeguare il Piano alla normativa vigente. «Meglio che a occuparsene sia l’amministrazione che verrà»: più o meno questa la risposta degli uscenti. Il punto è: come? Il quesito è ora tema caldo della campagna elettorale.

I temi

«Non conosco il Puc o, meglio, il Piano che era allo studio degli amministratori – riflette Carboni seduto sul retro della sua agenzia di viaggi –. Ma la questione urbanistica è fortemente legata al problema abitativo». Case in affitto introvabili e canoni alle stelle. «Il Comune dovrebbe acquisire dei terreni agricoli, renderli edificabili e darli ai cittadini con l’impegno che li usino a scopi residenziali e non speculativi. Io stesso ho potuto costruire la mia casa così». Sullo stesso tema Dessì chiarisce: «Il Puc non siamo riusciti ad approvarlo è vero, d’altronde le norme urbanistiche cambiano continuamente. Per concludere l’iter serve abbandonare i personalismi e ragionare sul bene e lo sviluppo del paese». La questione abitativa? «È un problema reale che si può risolvere assegnando lotti di terreno in cui giovani coppie, e non solo, possano costruire la propria casa. Quaranta sono già stati individuati».

Promozione

A metà maggio nel borgo sul mare l’estate è già iniziata: turiste vestite di bianco fanno capolino nelle botteghe, una coppia di ciclisti si arrampica su viale Umberto e le prime famiglie sono stese sulla spiaggia di Simius. Un paradiso avvelenato da un clima elettorale per nulla sereno. Puc a parte, tema centrale in un comune che d’estate raggiunge decine di migliaia di abitanti e nel solo 2022 ha incassato 1,8 milioni dalla tassa di soggiorno, non può che essere il turismo. «Stiamo vivendo di rendita ma siamo scomparsi dai circuiti alti, dobbiamo lavorare in sinergia con il Consorzio per promuovere la destinazione», spiega Carboni. «Serve operare sempre più con l’aeroporto e puntare a nuove rotte, penso all’Europa del nord e dell’est soprattutto per favorire la destagionalizzazione», assicura Dessì nell’ufficio della sua Dessì Commerciale.

La squadra

Sull’amministrazione che verrà entrambi hanno le idee chiare: «La mia è una lista di giovani, l’obiettivo è creare una nuova classe dirigente che attualmente manca in paese. Anche chi andrà in Giunta sarà affiancato da un esperto, se necessario ci rivolgeremo anche all’esterno per la scelta degli assessori – assicura Carboni che sul ruolo dell’ex sindaco Sanna aggiunge –: non sarà in Giunta. Sono stato io a volerlo per la sua esperienza come anello di congiunzione tra passato e presente». Dall’altra parte Dessì si dice sicuro della sua squadra: «Quando mi sono dimesso il problema era nel gruppo che non è riuscito a restare coeso, si litigava per tutto. Questa volta ci sono persone nuove, alcune di loro non hanno mai fatto politica. Rappresentiamo tutte le fasce d’età». Chi vincerà? «Spero noi», si augura Dessì. E Carboni promette: «Sarà una lotta all’ultimo voto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata