Puc e Casa della salute: scontro in Aula 

L'approvazione del Puc e l’inizio dei lavori per la Casa di Comunità tornano al centro del dibattito politico nel Consiglio di martedì sera: incalzata dalle interpellanze dell’opposizione, la Giunta ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dei progetti.

Lo scontro

A innescare la discussione sul Puc, le preoccupazioni della minoranza per la situazione delle strade, non asfaltate e pericolose, di Su Tremini, Terr’e Teula e S’Ecca e S’Arena. «Come mai in nove anni non sono stati portati i piani di risanamento in Consiglio?», ha esordito Massimiliano Cao, seguito da Efisio Sanna che ha domandato «quali azioni sono programmate e in che tempi».

In risposta l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi ha ribadito che l’amministrazione «ha fatto tutti gli interventi di messa in sicurezza permessi in attesa del Puc», con il sindaco Tomaso Locci che ha aggiunto: «La Regione non accetterebbe l’approvazione di uno strumento urbanistico in cui i piani di risanamento siano separati dal Puc».

Il Puc

Il confronto si è poi acceso durante l’intervento della consigliera Franca Cicotto, che nel chiedere di conoscere lo stato dell’iter di approvazione del Piano, ha bacchettato la Giunta per aver definito imminente la svolta urbanistica in campagna elettorale.

«Le osservazioni avanzate dalla Città Metropolitana sono state prontamente recepite, i ritardi sono dovuti alle elezioni regionali e comunali del 2024», ha assicurato l’assessore all’Urbanistica Piergiorgio Massidda. «Siamo fiduciosi di concludere entro l’anno, portiamo continuamente avanti le interlocuzioni con gli enti di competenza per organizzare la definitiva conferenza di servizi», ha aggiunto il primo cittadino.

La Casa della salute

Polemiche anche sul progetto per la Casa di Comunità, il presidio sanitario che aspetta di vedere la luce nell’ex Cries. «Dalla prima convenzione con l’Ats sono passati quasi otto anni e i lavori non sono mai partiti, si intende lasciar perdere?», ha attaccato Andrea Zucca. Preoccupazioni condivise da Alberto Corda: «Se non si rispettano i tempi il progetto rischia di non realizzarsi, manca la spinta dell’amministrazione per portare avanti l’iter». Sul punto è intervenuta la presidente della Commissione Salute Maura Serri: «Nell’ultima delibera di novembre 2024 la Regione ha confermato la volontà di andare avanti, le difficoltà del governo regionale hanno rallentato il discorso ma non sottovalutiamo la situazione». A concludere è stato ancora Locci: «A gennaio l’Asl ha rifirmato l’accordo per realizzare l’opera, abbiamo già ricevuto il progetto preliminare e siamo in attesa di ricevere quello definitivo e incontrare il nuovo commissario».

