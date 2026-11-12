Trent'anni di tentativi, progetti, revisioni e promesse. Ora la giunta Cacciotto accelera: adozione in Consiglio subito e approvazione definitiva entro il prossimo anno. Sul tavolo 580mila metri cubi residenziali, nuove aree pubbliche e tremila posti letto alberghieri. Una specie di “mission impossible” sulla quale sono già cadute tante Amministrazioni. «Il tempo è maturo per portare a compimento questo sforzo», ne è convinto il sindaco Raimondo Cacciotto che ieri ha convocato una conferenza stampa a Porta Terra con l’assessore all’Urbanistica Roberto Corbia, il presidente della Commissione Emiliano Piras, il presidente del Consiglio Mimmo Pirisi, i tecnici e il coordinatore scientifico, l’architetto Giorgio Peghin.

Le tappe

La tabella di marcia prevede almeno cinque passaggi nella Commissione Urbanistica, quindi l'adozione in Consiglio comunale, a gennaio. Poi si aprirà la fase delle osservazioni, del confronto pubblico e della copianificazione con la Regione, prima dell'approvazione definitiva. Un percorso tutt'altro che breve, nel quale gli imprevisti non sono certo una novità. «È in quella fase che il percorso di confronto, oltre a dare a tutti la possibilità di presentare osservazioni allo strumento adottato, sarà arricchito con la realizzazione di una serie di appuntamenti tematici e territoriali strutturati, - ha affermato il presidente della Commissione Urbanistica Emiliano Piras - finalizzati a facilitare il confronto con i portatori di interesse, le associazioni, i comitati di quartiere, i sindacati e la cittadinanza in senso ampio».

I numeri raccontano la portata dell'operazione: 580mila metri cubi di nuove potenzialità residenziali, il 20 per cento dei quali destinato all'edilizia sociale e convenzionata. Previsti inoltre 375mila metri quadrati di aree pubbliche in città e altri 90mila nelle borgate, tra verde, parcheggi e servizi. Sul fronte turistico si ipotizzano circa tremila nuovi posti letto alberghieri. «Attraverso la perequazione urbanistica - spiega l’assessore Roberto Corbia - garantiremo una distribuzione equa dei diritti edificatori tra i proprietari, superando le disparità del passato e consentendo alla città di acquisire nuove aree per servizi pubblici senza ricorrere agli espropri». È un Piano coerente con quello proposto dalla passata Amministrazione, ma che si è evoluto grazie ad un quadro più approfondito, «che ci ha messo nella condizione - ha concluso Cacciotto - di indirizzare con più precisione gli obiettivi da raggiungere, su tutti la casa e il diritto all'abitare, la qualità dello spazio pubblico e dei servizi».