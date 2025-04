Puc, dal 2023 manca il sì della Regione  

La svolta urbanistica della città è ancora lontana? Torna a infiammarsi il dibattito intorno al Puc, adottato in Consiglio comunale a luglio 2023 ma ancora in attesa dell’ok da parte della Regione.

Secondo il sindaco Tomaso Locci, l’approvazione sarebbe in dirittura d’arrivo, come ribadito anche nel corso dell’ultima assemblea, la settimana scorsa. Non concorda la consigliera di minoranza Franca Cicotto (Adesso Sardegna per Monserrato): dopo aver presentato un’interrogazione per conoscere lo stato dell’iter di approvazione del Puc il 25 febbraio, giudicata non urgente e pertanto non discussa in aula, si è rivolta all’assessorato regionale degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, con un’istanza di accesso agli atti.

La Regione

Quello che è emerso dalla risposta della Regione, arrivata il 14 aprile, è che “a tutt’oggi sono state svolte due riunioni, rispettivamente in data 17.10.2023 e in data 21.11.2023, delle quali non è stato ancora trasmesso il relativo verbale”. Dal 2023, quindi, nessun nuovo contatto ufficiale. Il 5 dicembre dello stesso anno la Città Metropolitana ha poi trasmesso al Comune una nota ad oggetto “Trasmissione prime analisi istruttorie e richiesta chiarimenti/integrazioni al Rapporto Ambientale”, con la quale ha sospeso il procedimento “per il tempo utile all’autorità procedente per fornire i chiarimenti e le integrazioni dovute al fine di consentire all’autorità competente l’emissione del proprio parere”.

L’attacco

La consigliera attacca: «L’ultima riunione è avvenuta a novembre 2023, poi l’assessorato all’Urbanistica non ha più avuto notizie dall’amministrazione e aspetta ancora i verbali di quelle riunioni. Dal 2023 a oggi il sindaco non ha fatto altro che omettere la verità, ha fatto la campagna elettorale dicendo ai residenti delle zone spontanee che era tutto a posto e vendendo un Puc ancora da istruire, regolarizzare e integrare, come pronto per essere approvato. Aspettiamo che riferisca in Consiglio e che dia risposte ai cittadini che sono stati presi in giro». Cicotto annuncia che il tema verrà trattato nel prossimo incontro mensile tra l’opposizione e la cittadinanza. «Si nota una certa paura nel confrontarsi con i consiglieri, e senza questa richiesta di accesso agli atti non sarebbero state scoperte queste carenze che bloccheranno l’iter per chissà quanto tempo».

«Solo falsità»

Per Locci si tratta di «speculazioni e falsità di chi è nella politica monserratina da 20 anni e non ha fatto nulla. Abbiamo risposto alle osservazioni della Città Metropolitana nel corso di interlocuzioni informali e a breve faremo un ulteriore incontro prima di procedere al passo decisivo e fare la conferenza di servizi. Siccome teniamo che tutto quello che abbiamo elaborato in tre anni e mezzo venga accolto, vogliamo dare risposte che vadano incontro alle richieste che ci sono state fatte». Le osservazioni riguardano i 45 ettari oltre la Cittadella universitaria, che il Comune vorrebbe utilizzare per residenze, servizi e impianti sportivi. Un'area giudicata al momento troppo ampia. «È un aspetto importante ma non sostanziale, l’iter non è sospeso», conclude il sindaco.

