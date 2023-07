«Puc da bocciare, non risolve i problemi» 

Il Puc adottato qualche giorno fa in Consiglio comunale continua a essere tema di scontro. L’opposizione lo boccia (tranne la consigliera Caterina Argiolas, che invece ha votato a favore) e attacca: «A Monserrato serve un Piano urbanistico, ma questo non risolve diversi problemi territoriali, e l’accelerata del sindaco, ormai a fine mandato, per farlo adottare dall'aula, sembra una mossa elettorale», dice Maria Antonietta Vacca (Gruppo Misto). Per l’esponente Pd Francesca Congiu, «nel Puc non sono indicate le vasche di laminazione contro il rischio idraulico, e ciò porterà a espropri di terreni. Il sindaco dice che attende la conferenza di servizi, ma poi afferma che per il Puc ha avuto varie interlocuzioni con la Regione».

Alessio Locci e Nicola Mameli, del gruppo Monserrato in Movimento (ufficialmente ancora in maggioranza ma considerato parte della minoranza dal sindaco Tomaso Locci) si è invece astenuto, «per rispetto ai monserratini che meritano che il più importante strumento di sviluppo urbanistico sia frutto di un’ampia partecipazione di tutte le categorie socio-economiche. Il consigliere Mameli è stato censurato in fase di discussione in aula per aver chiesto delucidazioni». Secondo Monserrato in Movimento, per i piani di risanamento di Su Tremini, Barracca Manna e S’ecca e S’Arena, i tempi di realizzazione «saranno lunghissimi (a Selargius ancora in corso dopo 30 anni). Le linee guida poi non dicono chi potrà edificare e chi non potrà farlo e addirittura dovrà cedere i terreni al Comune».

