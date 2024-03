Puc da adeguare: slittano i tempi 

I tempi di adeguamento del Puc al Piano paesaggistico regionale rischiano di allungarsi ancora dopo la riunione di lunedì del Consiglio nella quale non era previsto alcun voto. Sono intervenuto i consiglieri di minoranza Gregorio Contini, Sebastiano Ghironi, Mariangela Perra, Saverio Pinna. Per la maggioranza l’assessore all’Urbanistica Antonio Melis, la sindaca Francesca Fadda, l’assessore Ennio Fogli, la presidente del Consiglio Elisabetta Melis.

Dalla minoranza non sono mancate le critiche anche se tutti hanno detto di voler collaborare per l’approvazione dello strumento urbanistico che prevede la riduzione delle zone C di espansione da 600 a 160mila metri quadrati. Dall’opposizione ed in particolare dal consigliere Gianluca Mudu, è arrivata una proposta secca: «Portate il piano il Consiglio. Ne discuteremo e poi ci esprimeremo col voto. Noi, insomma, valuteremo e decideremo in Aula».

«Ne parleremo in questi giorni in maggioranza - ha detto l'assessore Melis - sentiremo nuovamente i tecnici anche per definire i dettagli e per completare il lavoro prima di tornare in Consiglio. Di certo le zone C di espansione devono essere drasticamente ridotte: lo impongono le disposizioni regionali contro il consumo del suolo». (ant. ser.)

