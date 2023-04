«Pubblico impiego, ora la riforma»  

Non solo un adeguamento economico degli stipendi dei dipendenti locali, ma la necessità di dare corpo a una riforma strutturale e complessiva del pubblico impiego regionale. Su questa ratio poggia la creazione di un comparto unico richiesta dal Consiglio delle Autonomie Locali, guidato dalla sindaca di Sestu Paola Secci, riunito ieri mattina nella sede di piazza Palazzo a Cagliari, che al termine della seduta congiunta con le commissioni Autonomia, Lavoro, Istruzione, Bilancio e Finanze, Insularità e Pari Opportunità ha chiesto un incontro urgente con l'assessore regionale agli Enti Locali, Aldo Salaris.

«Nei territori – spiega una nota – c’è l’urgenza di utilizzare le ingenti risorse messe a disposizione dall’Europa e dal Pnrr e che, per mancanza di professionalità, si rischia di non riuscire a spendere. C’è poi il problema legato ai numerosi pensionamenti e al turn over. È indispensabile una revisione di tutto il comparto, per l’attuazione di politiche del personale funzionali alla visione di uno sviluppo dei territori, di una maggiore mobilità legata alle esigenze anche personali di conciliazione di tempo lavoro e un’opportunità di crescita professionale per l’intero comparto.

RIPRODUZIONE RISERVATA