«Pubblico e privato per la gestione dell’Arena romana» 

Un accordo tra pubblico e privato potrebbe essere la ricetta giusta per la rinascita dell’Anfiteatro romano. Così hanno fatto a Verona dove l’Arena ogni anno ospita decine di spettacoli musicali con artisti di primo livello. Manifestazioni che fanno entrare nelle casse del Comune veneto centinaia di milioni di euro. Non solo, l’indotto è uno degli aspetti economici più rilevanti: i concerti sono un fattore attrattivo che rendono la città viva e vivace soprattutto d’estate, un periodo altrimenti non molto esaltante. «L’Arena è il grande teatro all’aperto del mondo e può ospitare 12.000 spettatori», precisa Marta Ugolini, assessora alla Cultura del Comune di Verona. «Questo ci obbliga a fare produzioni che richiamino un gran numero di persone». Nell’Arena nei secoli ne sono successe di tutti i colori, è stata un bazar, un agglomerato di postriboli e altro. «Dopo tante vicissitudini finalmente è passata nella mano pubblica e ora è di proprietà del Comune», proprio come nel caso cagliaritano. «Oggi l’Arena è utilizzata per gli spettacoli in base a un accordo a tre fra il Comune, il Ministero della cultura, attraverso la Sovrintendenza, e la Fondazione istituita quando sono stati chiusi gli Enti lirici. La conservazione del bene ricade, attraverso l’ufficio di Edilizia monumentale, sotto la competenza del Comune. Noi – precisa l’assessora Ugolini – siamo socio fondatore, poi Regione, Ministero e, a completare lo scenario societario, «la camera di commercio e altri soci privati nella misura in cui versano un contributo annuo di 200.000 euro, andando così a far parte del Consiglio d’indirizzo. (a. a.)

