Pubblico e privato insieme per includere i fragili nel mondo del lavoro  

L’ufficio di Piano dell’ambito Plus di Isili ha appena pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse al fine di dare vita a un partenariato per la co-progettazione e l’attuazione di progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità. Questo consentirà di partecipare anche per il 2024 al progetto regionale denominato Includis. I risultati ottenuti nelle passate programmazioni, quella del 2017 e quella del 2021, hanno dimostrato anche nel territorio del Sarcidano-Barbagia di Seulo la validità dei progetti con risvolti positivi nella vita delle persone coinvolte, confermando l’utilità del percorso attuativo caratterizzato dall’interazione tra ambito pubblico e privato.

Attraverso il programma Includis 2024 si va a rafforzare l’importanza dell’organizzazione di un sistema articolato di servizi per lo sviluppo di percorsi integrati e multidimensionali per contribuire ad incrementare l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro dei soggetti fragili. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Plus Sarcidano Barbagia di Seulo – Comune di Isili, piazza San Giuseppe 6, 08033 Isili a mezzo Pec all’indirizzo protocollo.isili@pec.it entro le ore 23:59 del 18.10.2024.

