Pubblicità sui giornali, al via il bonus 

Al via le domande per il bonus pubblicità 2023. I termini resteranno aperti fino al 31 marzo per poter inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli «investimenti pubblicitari incrementali» di quest’anno. Dal 2018 a oggi le norme sono state modificate, l’ultima volta dal Decreto Energia (articolo 25 bis Dl 17/2022 convertito in legge) che ha rivisto le regole per il 2023, ritornando all’approccio incrementale delle spese, escludendo dall’agevolazione gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche.

I requisiti

Si stabilisce che possono beneficiare del credito d’imposta imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati nel corso del 2023 (il limite di spesa agevolabile è fissato a 30 milioni di euro annui). Ciò significa che per accedere al credito di imposta quest’anno, devono – o dovranno – essere effettuati investimenti per almeno l’1% superiori, in termini di costo, al 2022. Non sono ammesse le imprese costituite nel corso dell’anno o le imprese che nell’anno precedente non hanno effettuato investimenti pubblicitari. Inoltre il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al provvedimento di comunicazione del credito spettante.

Le spese

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, programmati ed effettuati nel corso dell’anno, su quotidiani e periodici, in edizione cartacea o formato digitale, iscritti presso il Tribunale competente ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e con direttore responsabile. Escluse le spese accessorie, i costi di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario nonché ogni altra forma diversa di pubblicità. I costi sono di competenza dell’anno in cui le prestazioni sono state ultimate. Le spese devono, infine, essere oggetto di attestazione, da presentare in relazione alla “Dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati, da parte dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità o dai revisori legali dei conti. Tale dichiarazione, da inviare dal primo al 31 gennaio 2024, va presentata come la “Comunicazione” al dipartimento dell’Informazione e l’editoria utilizzando i canali messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate.