Pubblicato il nuovo bando per quattro alloggi popolari  

Il Comune di Asuni ha pubblicato un bando per la formazione di una graduatoria valida per l’assegnazione in vendita, con riserva, di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I fabbricati sono 4, da via Vittorio Emanuele e arriva sino alla circonvallazione. «Un progetto che stiamo concludendo – commenta il sindaco Gionata Petza – L’obiettivo è il ripopolamento del paese, cercando di attrarre le giovani coppie». Le domande per la partecipazione al bando potranno essere presentate a mano all’Ufficio protocollo, tramite raccomandata o via pec (protocollo@pec.comuneasuni.it). La graduatoria verrà aggiornata periodicamente, fino al 30 giugno. ( g.pa. )

