Pubblicata la graduatoria per i cantieri Lavoras 

Sono state pubblicate nella sezione “Avvisi” del sito ufficiale del Comune di Iglesias le graduatorie relative al programma plurifondo Lavoras. L’iniziativa mira all’attivazione di cantieri finalizzati a promuovere l’occupazione di persone disoccupate sul territorio regionale.

Contestualmente, sono stati resi noti gli avvisi contenenti le date delle prove di ammissione per le selezioni ancora in corso nell’ambito del programma di assunzioni. Gli interessati sono invitati a consultare il sito per verificare le informazioni aggiornate e prepararsi alle prossime fasi della procedura.

«I nuovi assunti – spiega l’assessore Francesco Melis, che ha seguito l’intero iter delle procedure di selezione – saranno impiegati principalmente nella gestione del verde cittadino, affiancando le ditte già incaricate della cura delle aree verdi urbane. Tuttavia, i loro compiti non si limiteranno a questo ambito: una squadra sarà destinata alla manutenzione ordinaria di marciapiedi, strade e del cavalcavia di Serra Perdosa. Inoltre, alcuni dei nuovi collaboratori troveranno impiego negli uffici amministrativi, dove forniranno supporto al personale comunale in ruolo. Siamo certi che queste persone, operose e qualificate, sapranno offrire il massimo per contribuire al buon funzionamento dell’amministrazione».

