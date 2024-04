Pubblica istruzione, la nuova assessora è una educatrice 

Nuovo ingresso nella Giunta di Selargius, sempre in quota Udc dopo l’addio all’ex assessora Oriana Bernardi sfiduciata dal suo stesso gruppo politico e silurata dal sindaco Gigi Concu poco più di un mese.

Ieri mattina la firma del documento di nomina firmato, con l’esecutivo guidato dal sindaco Gigi Concu che ora è di nuovo al completo. Entra a far parte della squadra Sara Pilia, selargina, 36 anni, educatrice di asilo nido, laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, in quota Udc: sarà lei a guidare l’assessorato alla Pubblica istruzione, Politiche culturali, Spettacolo e Turismo. «Un nome indicato dal referente locale del partito e sul quale ripongo grande fiducia», commenta il primo cittadino. «Sono e siamo certi che la nostra nuova assessora saprà dare un importante apporto all’azione amministrativa, proseguendo il lavoro sino a oggi svolto nei settori che le sono stati appena affidati».

Per la nuova assessora è la prima esperienza politica. «Mi metterò subito al lavoro per creare una rete di comunicazione con il territorio, affinché iniziative e progetti siano cuciti sulle esigenze della città», le sue prime parole dopo la firma del decreto di nomina. E sul Matrimonio selargino ha già qualche idea: «Dobbiamo puntare sull’aspetto storico e cercare di avvicinare il più possibile i giovani».La delega dello Sport resta invece, temporaneamente, in mano al sindaco. «Ci sono ancora una serie di criticità da risolvere per quanto riguarda alcuni impianti sportivi, e che coinvolgono diversi settori», sottolinea Concu, «preferisco non scaricare questi problemi sugli assessori, tantomeno sulla nuova arrivata. Me ne occuperò io per un po’».

Squadra di nuovo al completo quindi, con un nome voluto dall’Udc locale. «Abbiamo puntato su una selargina», sottolinea Marco Di Tondo, «Sara è una persona valida, giovane e che conosce il territorio».

