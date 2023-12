Pub e tavolini, «pasticcio politico» Scontro sull’attuazione delle regole 

La sintesi è che, dal proprio punto di osservazione, tutti sembrano avere ragione. I residenti, che contestano il mancato rispetto delle regole della movida e “festeggiano” la stangata del Comune di Cagliari a due pub molto frequentati nel quartiere storico di Villanova (18 mesi senza tavolini all’aperto) per aver trasgredito il regolamento sui tavolini (in questo caso aver prodotto musica d’ambiente che dal locale si sentiva anche tra i dehors); i ristoratori, che protestano per un regolamento comunale che si è rivelato rigido e punitivo. Per l’amministrazione comunale che ha applicato pedissequamente la norma (e le sanzioni) la morale è che chi sbaglia paga. Per l’opposizione, con Fabrizio Marcello del Pd, invece, «è tutto un pasticcio politico. Questa amministrazione non ha avuto il coraggio di fissare regole chiare, vedi il caos dei criteri richiesti per le pedane nei parcheggi che portò molti esercenti a gettare alle ortiche migliaia di euro di investimenti, che ha creato solo incertezza».

Lo scontro interno

La polemica scoppiata nel capoluogo attorno al regolamento sulla concessione del suolo pubblico non si placa. Anzi. Sullo sfondo, adesso, emergerebbe (il condizionale resta d’obbligo) anche una lotta interna a Palazzo Bacaredda tra l’organo amministrativo (il dirigente) e quello politico (l’assessore) delle Attività produttive. Con il primo che si limiterebbe ad applicare «in maniera troppo burocratica regole e regolamenti», dicono in molti nei corridoi del Municipio. Una guerra scoppiata oltre un anno fa, che la scorsa primavera ha toccato l’apice quando tutti i dirigenti comunali hanno fatto circolare una lettera in difesa del dirigente delle Attività produttive che, in una vertenza tra Comune e titolari dei camion-bar, si limitò a far rispettare regole che venivano disattese da anni, scatenando le dure proteste dei gestori che per una giornata bloccarono il centro di Cagliari. Di questo scontro nessuno, ufficialmente, dà conferma. Ma nessuno neppure lo smentisce apertamente.

Il regolamento

La querelle, però, ora è tutta attorno al regolamento comunale. Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive del Comune di Cagliari, ribadisce che «è palese che quel regolamento, visti i recenti accadimenti, soffra di un eccessivo rigore che va a privare quei luoghi di importanti attori della loro sicurezza. Credo sia necessario apportare modifiche nei parametri acustici facendo espresso riferimento a quanto previsto nel piano acustico al fine di togliere spazio a un generico “si sentiva della musica” e individuando un più preciso “si è superata la soglia precisa di tot decibel”. questo perché», aggiunge, «più sono oggettivi i riferimenti e meno sembrerà arbitrario l’agire dell’amministrazione». Concetto che sottolinea Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale: «È il momento di mettere mano al regolamento», dice, «non è possibile una situazione di questo genere».

Le associazioni

«Il tema coinvolge tutta la Sardegna ed è complesso», riconosce Francesco Porcu, segretario regionale della Cna, «ma si può e si deve governare». Come? «I regolamenti comunali devono essere il risultato di una collaborazione tra istituzioni, enti, residenti, ristoratori, associazioni che fissa un punto di equilibrio, intervenendo per esempio anche in ambito educativo. Questo perché», conclude, «la sanzione, da sola, non è sufficiente a risolvere il problema».

RIPRODUZIONE RISERVATA