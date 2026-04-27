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Riola.
28 aprile 2026 alle 00:23

Pù sicurezza in via Umberto, iniziano i lavori della rotonda 

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L’elenco degli incidenti è lungo e soprattutto per questo stanno per iniziare i lavori di messa in sicurezza. Ieri a Riola si è aperto il cantiere per la realizzazione di una rotonda in via Umberto, strada che fa parte della Statale 292. Un’opera attesa che si realizza grazie ad un finanziamento di 430mila euro (300mila sono fondi regionali mentre 130mila arrivano dalle casse comunali).

«L'intervento ha lo scopo di migliorare la sicurezza - commenta il sindaco, Lorenzo Pinna - all'altezza dell'intersezione a raso tra la 292 e la strada pProvinciale 12 in prossimità dell’ingresso del centro abitato. Verrà inoltre modificata l’attuale intersezione fra via Umberto I e via Montessori. I lavori proseguiranno con la riqualificazione dei marciapiedi e le dovute modifiche che andranno a definire l' imbocco alla nuova rotatoria».

Fa parte del progetto anche la sostituzione dell'impianto di illuminazione. Gli amministratori comunali chiedono «agli automobilisti di prestare massima attenzione durante tutto il periodo dei lavori, rispettando i limiti di velocità in ingresso e uscita dal centro abitato». Ma anche di verificare la segnaletica presente lungo tutto il cantiere. La richiesta delle risorse è stata avanzata a settembre del 2024, alcuni mesi dopo è arrivata la comunicazione dell'avvenuto finanziamento. Poi è partito l'iter fino all'inizio dei lavori.

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