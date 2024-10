Psicoterapeuta assassinata: fermato l’ex compagno della figlia 

AREZZO. Avrebbe confessato di esser stato lui a colpire la psicoterapeuta 72enne Letizia Girolami, madre della sua ex fidanzata, dopo una lite nella tenuta della famiglia a Foiano della Chiana.

Irfan Rana Mohamed, 37 anni, pakistano, è stato di fermo nel carcere di Arezzo con l’accusa di omicidio volontario. È stato sentito domenica sera in caserma a Foiano, subito dopo il ritrovamento del corpo della donna, scomparsa dal giorno prima. Dopo il distacco dalla figlia di Letizia Girolami, che vive in Spagna, in attesa di un’altra sistemazione il 37enne viveva nella dependance del casale con la donna e il marito, un pittore di origine canadese. Da qualche tempo ci sarebbero state tensioni, sfociate nella lite di sabato. L’uomo avrebbe impugnato un bastone trovato sul posto, un terreno agricolo a due passi dal cancello della casa, e avrebbe colpito Letizia Girolami con violenza all’occhio destro. L’autopsia dovrà comunque chiarire dinamica e cause esatte della morte. Il 37enne è stato trasferito nel carcere di Arezzo e stamattina è prevista l’udienza di convalida. Sabato sarebbe uscito di casa dicendo che andava a Prato in cerca di un lavoro e lì stato rintracciato dai carabinieri e invitato a rientrare subito. Secondo quanto emerge potrebbe aver ucciso la psicoterapeuta prima di prendere il treno per Prato, sotto questo aspetto saranno utili i biglietti ferroviari che riportano gli orari. Le indagini, condotte dal pm Angela Masiello, hanno portato al fermo nel giro di poche ore. Letizia Girolami era di origine romana. Da una trentina di anni aveva rilevato il casale del padre. Qui portava avanti il ruolo di agricoltore custode, incarico assegnatole dalla comunità del cibo della Valdichiana, coltivando iris e aglione.

