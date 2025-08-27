Psiconcologia: stasera al Businco Luciana Murru 

Le cure fisiche possono bastare quando si parla di malati oncologici? Secondo la psicoterapeuta Luciana Murru è essenziale supportare la medicina con solidarietà, accoglienza, occasioni di crescita personale. Ne parla nel suo saggio “L’altra metà della cura” (edito da Marcos y Marcos), dove oltre alla sua personale testimonianza racconta la nascita della psiconcologia in Italia.
L’autrice presenterà l’opera a Cagliari nella sala conferenze dell’ospedale Businco stasera, alle 18, con Dolores Palmas.
L’incontro è realizzato da Lìberos nell’ambito del festival Éntula.
