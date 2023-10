“Psiconautas”: cartone e fumetto 

Si avvicina la data di inizio della diciottesima edizione del Festival Tuttestorie che dal 5 all’8 ottobre avrà come “base centrale”, come sempre, l’Exma di Cagliari. In collaborazione con l’Istituto Cervantes e con la casa editrice Logos, domani (dalle 19) anteprima nello spazio Cultìna di via Giardini con la proiezione del film d’animazione “Psiconautas: The Forgotten Children” di Pedro Rivero e Alberto Vàzquez.

Il film che sarà raccontato dallo stesso Vàzquez insieme alla direttrice della Sardegna Film Commission Nevina Satta e all’editrice Logos Lina Vergara Huilcamàn che nel corso del festival condurrà una serie di incontri di filosofia disegnata attorno al progetto “Wonder Ponder. Apri, guarda, pensa!”, premio Andersen 2023 come Miglior progetto editoriale. L’incontro sarà anche occasione per presentare il fumetto “Psiconautas”.

RIPRODUZIONE RISERVATA