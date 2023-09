Psicologi, congresso nazionale 

In che modo le profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali della nostra contemporaneità, caratterizzata da complessità crescente, ci pongono davanti a questioni etiche che impattano profondamente sulla vita personale e professionale delle persone? Questo il quesito che ruota intorno al XIX Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Psicologia che si terrà in città dal 6 all'8 settembre tra il rettorato e la sede della facoltà di Architettura.

Due le lectio magistralis previste nell’aula Capitini: la prima il 6 settembre alle 11.30 con Alessia Contu, docente alla University of Massachusetts, Boston, dal titolo: “Prefigurare la vita nuova: discernimento, lavoro, speranza”. La seconda venerdì alle 10,45 (ingresso libero) dal titolo "Who will we be? Self and Identity in an Uncertain and Changing World” tenuta da Michael Hogg, docente alla Claremont Graduate University di Los Angeles.

