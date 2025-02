Psicologi al voto per il loro Ordine 

Sono 3.324 le psicologhe e gli psicologi che da venerdì stanno votando nelle modalità previste, telematiche elettroniche e cartacee, per l’elezione del Consiglio dell’ordine della Sardegna.

Sono 15 in totale le candidate e i candidati suddivisi per lista o singole e 9 le preferenze in tutto che si possono esprimere: con “Insieme per la psicologia in Sardegna” sono candidati Tullio Garau, Giorgia Coni, Maria Mameli, Claudia Marras, Giorgina Meloni, Valentina Meloni, Moreno Murgia, Francesca Rita Porcheddu, Lorena Paola Urrai. Ci sono poi le candidature singole di Francesca Giuseppa Licheri, Maria Laura Muroni, Marina Barranu, Antonio Melis, Paolo Zarone, Beatrice Palmas.

Le operazioni di voto si concluderanno oggi alle 18 ma già ieri mattina era stato raggiunto il 53% del quorum previsto con 468 votanti su 831. Nel voto per singoli candidati è previsto il rispetto dei vincoli di genere. Se si vota per singoli candidati, almeno il 20% delle preferenze deve essere assegnato a candidati del genere meno rappresentato fra coloro che si sono presentati. In Sardegna per esempio quattro donne/ un uomo; da sei voti in su almeno due devono essere del genere meno rappresentato, pena l'annullamento del voto. «L'alta partecipazione al voto è testimonianza della vitalità, dell'impegno e del peso crescente della nostra categoria nella società», ha detto Angela Quaquero, presidente uscente, che in virtù dei due mandati assolti, per complessivi 11 anni, non si è ricandidata , secondo quanto previsto dal regolamento. «Si è trattato di anni intensi, sotto tutti i profili, ricchi di esperienze positive, basate sul confronto anche dialettico e vivace e sulla crescita comune».

