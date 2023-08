Psicologi a scuola contro i bulli 

La bomba è esplosa con tutto il suo potenziale con il Covid. La pandemia, associata all’adolescenza, ha aumentato e portato alla luce i problemi che stanno affliggendo le giornate degli studenti cagliaritani, che poi sono le stesse di chi vive nel resto d’Italia. Stress, ansia da prestazione, rapporti con i genitori, problemi di identità sessuale e disturbi alimentari possono avere effetti devastanti se associate al mondo virtuale dei social. Una degenerazione che può portare a episodi terribili come lo stupro di Palermo o all’episodio della modella coperta di cioccolato e “offerta” durante un buffet agli ospiti a Golfo Aranci. Per mettere un freno a questa deriva l’Ordine degli psicologi propone la presenza dello psicologo in tutte le scuole. In pratica, istituzionalizzare un servizio, già offerto dal progetto regionale Iscol@ dal la metà delle scuole dell’Isola, dall’infanzia alle superiori.

Una legge ad hoc

«Non bastano solo le sanzioni o le denunce, ma occorre una sistematica opera di prevenzione e individuazione dei segni della violenza, attraverso una profonda opera di trasformazione culturale e di formazione che parta dai primi anni di scuola», afferma Angela Quaquero, presidente dell'Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Sardegna. «È necessario e indilazionabile introdurre la presenza dello psicologo in tutte le scuole di ogni ordine e grado, e per questo occorre urgentemente una legge ad hoc, come da tempo richiesto, a livello regionale e a livello nazionale. La possibilità di potersi rivolgere allo psicologo in un ambiente familiare, come quello scolastico, può rappresentare un valido e prezioso ausilio per riconoscere i segnali della violenza da un lato e per imparare a leggere l'alfabeto dell'affettività».

Un problema che va affrontato con urgenza. «C’è il grave rischio dell'assuefazione al martellamento che giunge attraverso l'informazione e la rete sconfinata dei social, a cui occorre reagire con interventi e misure urgenti rivolti innanzitutto alle fasce più fragili e delicate della società a partire dalle scuole», aggiunge Luisa Puggioni, presidente della commissione Pari opportunità del Cnop.

Lo sportello d’ascolto

Disagio e malessere sono i nemici peggiori degli studenti. «Da noi è in funzione da anni uno sportello d’ascolto gestito da un team di psicologi», spiega Valentina Savona, dirigente del liceo scientifico Pacinotti. «È a disposizione di studenti, docenti, genitori e personale scolastico ed è attivo in base a un calendario». L’iniziativa ha trovato il parere favorevole soprattutto dai ragazzi. «È molto utilizzato per tematiche precise, dallo stress all’ansia prima degli esami, dai disturbi alimentari ai rapporti con i genitori e gli altri studenti e anche per problemi di identità sessuale». Per Nicoletta Rossi, a capo del liceo Artistico Foiso Fois «lo sportello psicologico è ormai un servizio indispensabile perché sempre più ragazzi hanno bisogno anche solo di un supporto o di un consiglio su problemi legati all’autostima e ai conflitti generazionali». Per Massimo Depau, presidente dell’Associazione nazionale presidi «lo psicologo a scuola andrebbe istituzionalizzato perché i docenti non sempre hanno gli strumenti per dare risposte ai ragazzi e aiutarli a gestire i conflitti».

Il caso

Davide ha appena conquistato la maturità al Michelangelo. «Lo sportello psicologico è stato fondamentale per risolvere le mie incognite personali e aiutarmi nella scelta dell’università. Purtroppo – aggiunge – è accessibile senza autorizzazione solo ai maggiorenni. Un blocco che andrebbe eliminato perché spesso i contrasti sono proprio con i genitori che dovrebbero firmare il nulla osta».

Patto contro il bullismo

E contro il bullismo e gli abusi tra giovanissimo l’associazione S’Animu propone dei corsi di Brazilian Jiu Jitsu nelle scuole come risposta al sempre più diffuso fenomeno del bullismo e degli abusi tra giovanissimi. Nelle scorse settimane il presidente Alessandro Argiolas ha scritto all’assessore regionale dello Sport e istruzione, Andrea Biancareddu, e alla garante regionale dell’Infanzia, Carla Puligheddu, proponendo “un patto contro il bullismo”. «Il Brazilian Jiu Jitsu può rappresentare un aiuto importante, perché insegna ai ragazzi il rispetto per gli altri ma anche verso se stessi, contribuisce a sviluppare la fiducia, la concentrazione e la consapevolezza del proprio corpo, oltre alle tecniche di difesa».

RIPRODUZIONE RISERVATA