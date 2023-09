Psicologa morta a Is Arenas, oggi l’autopsia 

Sarà l’autopsia a fare luce sulla morte di Renata Moraes Rios, la psicologa brasiliana trovata senza vita domenica mattina sulla spiaggia di Is Arenas. Solo l’esame medico potrà chiarire se la 44enne è annegata nelle acque agitate e fredde oppure se è stata vittima di un malore.

Al momento gli investigatori non hanno escluso alcuna ipotesi. Dopo il ritrovamento del corpo, i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Oristano insieme ai colleghi della Compagnia e della stazione di Narbolia hanno effettuato i rilievi e sentito amici e colleghi della psicologa, arrivata in Sardegna per partecipare a un convegno internazionale di ecopsicologia. Si è cercato di ricostruire le ultime ore della donna che sabato sera insieme agli amici aveva partecipato a una festa nel chiosco sulla spiaggia. Intorno alle 2 di notte si sarebbe allontanata da sola sulla spiaggia e da quel momento nessuno l’ha più vista. Fino al mattino successivo quando il suo corpo è stato ritrovato immobile sul litorale di Is Arenas. La psicologa indossava il costume da bagno e, dai primi accertamenti sembra che abbia bevuto acqua di mare ma presentava anche alcune escoriazioni. Oggi si dovrebbe fare chiarezza sull’intera vicenda. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA