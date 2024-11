Psichiatria: si dimettono tutti 

In estate si erano messi in malattia per sovraccarico di lavoro, gli psichiatri del Centro di Salute mentale di Olbia avevano superato la linea rossa dello stress cronico. Adesso stanno andando via, hanno annunciato le dimissioni. Gli ultimi due specialisti in servizio sono in uscita dal servizio psichiatrico territoriale. E si profila il disastro per gli oltre 2mila pazienti di Olbia e del territorio seguiti nel presidio di via Baronia. Basti ricordare che tra le principali attività svolte dal Csm ci sono la “definizione ed attuazione di programmi terapeutici e riabilitativi svolti negli ambulatori e, quando necessario, a domicilio” e quindi la somministrazione dei farmaci ai pazienti. Chi seguirà i malati e le loro famiglie?

Tso e arresti

Si sta materializzando lo scenario peggiore in un territorio (oltre a Olbia, Arzachena, La Maddalena, Budoni, Oschiri e Buddusò) che non ha più riferimenti per le cure psichiatriche. E con il reparto Spdc (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) del Giovanni Paolo II drammaticamente sotto organico, è difficile anche gestire le urgenze e le emergenze in ambito psichiatrico. Insomma, le previsioni più allarmanti di questa primavera sono diventate realtà. E sempre di più i problemi non risolti sul piano della prevenzione e cura si spostano nelle camere di sicurezza delle caserme o peggio in carcere. Si parla di una drammatica alternanza tra Tso e arresti, soprattutto dopo aggressioni ai familiari conviventi. Ci sono giovani con patologie psichiche certificate, in carcere a Bancali anche da settimane, qualcuno in isolamento. La difficoltà ad accedere alle cure psichiatriche ha conseguenze pesantissime e siamo solo all’inizio di questa, nuova allarmante fase.

«Ci ammaliamo noi»

La psichiatra e psicoterapeuta Gabriella Angius è una consulente di diverse Procure e tribunali dell’Isola e conosce molto bene la situazione di Olbia: «Gli operatori di questo ambito sono molto preoccupati, lo siamo tutti, per la situazione di Olbia. Il dato da evidenziare subito è che si stanno ammalando anche gli psichiatri, non ce la fanno più. Come è possibile pensare che un solo specialista regga in un Csm che segue oltre 2mila casi? E poi anche i colleghi del reparto Spdc dell’ospedale sono in sofferenza. Tutta la psichiatria territoriale è al tracollo. Gli psichiatri sono persone come le altre, quando lo stress supera i livelli tollerabili si ammalano. E infatti a Olbia sono andati via e altri continueranno a andare via. Non c’è scampo. Il primo problema pratico sarà quello della somministrazione dei farmaci, il Csm da questo punto di vista è insostituibile».

