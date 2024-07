Psichiatria, reparto in crisi 

Certificati che possono arrivare dopo settimane, visite che slittano di ore. Non sono soltanto i reparti chiusi della Traumatologia e della Neurologia a segnare il passo: ora la richiesta d’aiuto arriva anche da un settore con pazienti particolari la cui assistenza prevede dinamiche diverse rispetto agli altri utenti: i sofferenti psichici.

Le difficoltà

È in crisi infatti anche la Psichiatria della Asl 7, con pochi medici e per giunta gravati da anni da una convenzione che comporta per l’Azienda del Sulcis l’assistenza anche dei pazienti provenienti dal Medio Campidano. Da diverso tempo la super mole di lavoro dei soli tre medici rimasti (un altro è andato in pensione due mesi fa e un altro ancora non può garantire presenze frequenti) è causa di inevitabili disagi: «Massima stima per i professionisti che fanno i salti mortali – afferma Giorgio Matteu, da tanti anni presidente dell’Associazione sofferenti psichici – ma ci giungono dalle famiglie segnalazioni di sofferenza che assumono un significato particolare perché siamo dinanzi a utenti oltremodo delicati: incontri che slittano di 4-5 ore, difficoltà talora a fissare gli appuntamenti, il trascorrere di settimane per ottenere un certificato, oppure l’interruzione di visite per legittime emergenze senza che però il paziente possa proseguire l’incontro con altri professionisti a causa proprio della carenza di medici». Capita così che possano verificarsi momenti di tensione che solo la pazienza dei familiari (o accompagnatori) degli utenti, e del personale medico e infermieristico, riesce a gestire: «Proprio perché siamo dinanzi a persone fragili – accusa Gino Cadeddu, segretario provinciale Funzione pubblica Cgil – occorre che la nostra Azienda faccia di più pur nella consapevolezza dei limiti: ad uno degli ultimi concorsi non s’è fatto avanti nessuno, sappiamo che operano giovani specializzandi e che le visite domiciliari sono a carico del centro salute mentale mentre in condizioni normali, che non abbiamo, dovrebbero anche essere a carico del reparto».

Il territorio

Non esistono numeri precisi, ma si stima che nel Sulcis Iglesiente la sofferenza psichica colpisca almeno 3-4 mila persone. Cui sommare l’utenza del Medio Campidano. «Sono giunti di recente – fa sapere la Asl 7 – sei giovani all’ultimo anno di specializzazione e pochi giorni fa è stata bandita una selezione per ingaggiare psichiatri da inserire nei Csm». Per quanto attiene le attese, <può capitare che pazienti seguiti da tempo e “stabilizzati” si dia priorità di accesso a chi è in sofferenza: comunque l’obiettivo è superare le criticità con il personale medico in arrivo». Nulla da fare invece per la Traumatologia (chiusa da quasi tre mesi) e la Neurologia (circa un mese): la situazione rimane invariata e rischia di restare tale anche in agosto.