Psichiatria in crisi, l’Asl di Olbia replica 

Mancano gli specialisti, ecco perché la Asl di Olbia è stata costretta a sospendere il Servizio psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ospedale Giovanni Paolo II. L’Azienda sanitaria spiega la situazione con una nota e conferma la carenza di psichiatri, un problema che in Gallura si sta rivelando drammatico. «Ogni decisione relativa alla riorganizzazione del servizio di Spdc, afferente al Dipartimento di salute mentale, è stata assunta per tutelare i pazienti, continuare a offrire l’assistenza necessaria e tutelare la sicurezza e la salute del personale sanitario» si legge nel documento della direzione. «Registriamo una carenza di medici psichiatri da diversi anni e la soluzione adottata, temporanea, ci consente di proseguire con il servizio. Le attività del reparto sono sospese, ma il Centro di salute mentale garantirà tutte le consulenze richieste in ospedale».

Un quadro drammatico

La Asl di Olbia fa il punto della situazione: «L’Azienda nell’ultimo biennio ha subìto una grave carenza di personale. Ha fatto ricorso a prestazioni aggiuntive, procedure di mobilità, convenzioni, manifestazioni di interesse, selezioni pubbliche e persino incarichi a gettone ben remunerati. Spesso le procedure sono andate deserte, perché anche questo settore risente purtroppo della carenza di specialisti. Nonostante le tante misure adottate, sono proseguite e si sono acuite le difficoltà nella copertura dei turni». Secondo la Asl l’unica soluzione possibile è stata, dunque, la sospensione del servizio: «Non potendo sguarnire i servizi territoriali che sono altrettanto fondamentali, è stata studiata una soluzione che consente di tutelare pazienti, familiari e personale. Gli operatori del Centro di Salute Mentale copriranno l’emergenza-urgenza psichiatrica con turni di pronta disponibilità. Il personale infermieristico sarà riassegnato e si rafforzerà la sinergia con il personale del Pronto Soccorso. Nessun paziente sarà lasciato solo».

RIPRODUZIONE RISERVATA