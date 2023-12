Psichiatria, ecco il nuovo centro 

Un nuovo centro psichiatrico, il più grande di tutta la Sardegna. Un nuovo record per Sestu, che ospiterà, nella località More Corraxe, la clinica realizzata in poco più di sei mesi dalla società Paracelso Riabilitazione. Lunedì il taglio del nastro.

La struttura

Trentadue posti residenziali e quaranta diurni, per questa struttura, realizzata da una società privata guidata dall’amministratore delegato Marco Isola, e già accreditata dalla Regione (con cui è convenzionata). Fin da subito offrirà sedici posti residenziali e venti semiresidenziali. Direttore, lo psichiatra Luigi Croce, docente dell'Università Cattolica di Brescia e Piacenza. Obiettivo, garantire una gestione delle patologie psichiatriche all'avanguardia, con particolare attenzione al rapporto fra malattia e qualità della vita. Come spiegano in una nota i gestori della nuova clinica, puntando, «al miglioramento della qualità di vita, al recupero della partecipazione e del ruolo sociale, alla vita autonoma e indipendente, in ambienti accoglienti, sicuri e proattivi nel rispetto dei diritti umani, in stretta collaborazione con il dipartimento di salute mentale e con il territorio». Una missione riassunta così: «Migliorare la qualità della vita, sostenere una vita di qualità e di significato». Per ogni paziente ci sarà un piano personalizzato, volto a recuperare e praticare le abilità cognitive, emotive e relazionali di base, favorire la partecipazione sociale, il tutto in collaborazione con la famiglia e in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale.

Sestu al centro

E c’era bisogno di una nuova clinica, viste le tante richieste da tutta l’Isola che dimostrano il bisogno estremo di potenziare l'assistenza sanitaria per le tante persone che soffrono di patologie mentali. «Noi come Comune abbiamo collaborato fattivamente, per quanto riguarda le nostre competenze», doce la sindaca Paola Secci, «permettendo così di realizzare un Centro che fornirà un servizio di prim’ordine per un tipo di patologia complessa; oltre a migliorare la qualità della vita dei pazienti psichiatrici fornirà un'assistenza alle famiglie che spesso affrontano in solitudine le difficoltà quotidiane». E conclude: «Abbiamo accolto con grande entusiasmo la scelta della società privata Paracelso di realizzare questo Centro psichiatrico in città».

