Psichiatra uccisa,  oggi fiaccolata anche a Cagliari 

Oggi, a partire dalle 20, psichiatri e altri professionisti della salute mentale, medici e operatori sanitari scenderanno in piazza in diverse città italiane per ricordare Barbara Capovani, la psichiatra uccisa pochi giorni fa a Pisa. Coinvolte diverse città, tra cui Cagliari (appuntamento alle 20 in piazza Garibaldi e corteo verso piazza Yenne) e Sassari, dove è previsto un minuto di silenzio a mezzogiorno. Ci sono poi Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Bari, Bolzano, L'Aquila, Perugia, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Teramo, San Benedetto del Tronto. «L'omicidio della nostra collega Barbara ci ha aperto definitivamente gli occhi di fronte ad una condizione drammaticache ognuno di noi vive quotidianamente in prima linea e a ogni livello nei contesti di cura", commenta il presidente della Società italiana di Psichiatria (Sip) Emi Bondi. «Le nostre strutture, così come quelle della sanità in genere, sono diventate luoghi di pericolo e di angoscia».

