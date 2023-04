Psichiatra uccisa, mercoledì fiaccolata 

«Quella della psichiatra Barbara Capovani, barbaramente uccisa dal suo paziente Gianluca Paul Seung, è stata una morte evitabile: facciamo che non sia anche una morte presto dimenticata». Lo sostiene Emilio Montaldo, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Cagliari che patrocina e sostiene la manifestazione organizzata dal dipartimento di Salute mentale e delle dipendenze della Asl e dalla Clinica psichiatrica dell’Aou, in programma mercoledì alle 20. Una fiaccolata che partirà da piazza Garibaldi e terminerà in piazza Yenne.

«Lo scopo è quello di richiamare con forza l’attenzione delle istituzioni sulla grave carenza normativa a tutela dei medici che hanno in gestione pazienti affetti da importanti disturbi psichiatrici, pertanto», spiega Montaldo, «è fondamentale esserci, mostrarsi coesi nel richiedere un intervento da parte delle istituzioni. Solo così potranno essere evitate altre morti sul lavoro come quella della dottoressa Capovani».

