Psg e Borussia Dortmund a caccia della finalissima 

Due giorni di grande calcio oggi e domani col ritorno delle semifinali di Champions League. In campo Real Madrdi, Bayern Monaco, Psg e Borussia Dortmund. Si comincia stasera alle 21 a Parigi con la sfida tra i francesi allenati da Luis Enrique e i tedeschi sorpresa della competizione, capaci di vincere una settimana fa in Germania 1-0 grazie al gol di Fullkrug. I campioni di Francia sono chiamati alla rimonta per accedere alla finale in programma a Londra, allo stadio Wembley, il primo giugno.

«L’obiettivo è vincere», il programma del tecnico spagnolo, «ma qualunque sia l’evoluzione del match dovremo farci trovare pronti. Dovremo concentrarci in attacco e in difesa, se subiremo un gol non importa. L’eliminazione un fallimento? La vita va avanti, il giorno dopo saremmo delusi ma orgogliosi di dire: ci rialziamo e ci proviamo l’anno prossimo». La squadra di Edin Terzić è quarta in Bundesliga: «Siamo arrivati fin qui ma vogliamo fare ancora meglio e vincere il titolo», ha detto, «abbiamo un grande sogno e non vediamo l’ora di realizzarlo». Arbitra l’italiano Daniele Orsato.

Domani Real Madrid-Bayern Monaco dopo il 2-2 dell’andata.

