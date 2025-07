Psg-Bayern, quasi una finale 

Mai come ora il Mondiale per club entra nel vivo. Peccato che lo faccia con una partita che sembra quasi una finale anticipata, anche per ciò che che Psg e Bayern Monaco hanno fatto vedere in questo torneo iridato. Non l'hanno certo preso sottogamba, non nascondendo fin dall'inizio di essere arrivati negli Usa per vincerlo, e ora si ritrovano di fronte troppo presto. Si affrontano alle 18 ad Atlanta. Sfida nella sfida sarà quella tra Manuel Neuer e “Gigio” Donnarumma, due degli migliori (se non i migliori) portieri del mondo. Negli ultimi quattro confronti diretti con il Psg, compresa la finale della Champions 2020, il Bayern non ha mai perso ma i francesi di Luis Enrique sono campioni d’Europe in carica. Alle 22 ora italiana (Dazn e Canale 5), a East Rutheford, in New Jersey, toccherà anche a Real Madrid e Borussia Dortmund, dal cui confronto uscirà la seconda semifinalista. Xabi Alonso (che le squadre tedesche le conosce bene, vuole insistere con il 3-5-2 e dovrebbe schierare Mbappé dall'inizio al fianco di Vinicius Junior. C’è la sfida in famiglia tra i fratelli Jude (Madrid, grande ex) e Joe (Dortmund) Bellingham.

