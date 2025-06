Psg Audax a un passo dal podio Pistilli: «Una grande stagione» 

Il quarto posto nel torneo colloca la Pgs Audax Frutti d’Oro tra le sorprese dell’Eccellenza. «La stagione è andata molto bene, oltre le aspettative. Arrivare dietro le teste di serie del campionato è un bel risultato», conferma il tecnico 32enne delle biancoverdi Gianluca Pistilli. «Ha vinto il gruppo, i nuovi innesti si sono integrati bene e le ragazze erano molto affiatate. La squadra è cresciuta tanto, con il lavoro quotidiano e il grande sacrificio durante tutta la stagione, ci hanno permesso di cogliere questi risultati».

Dopo una carriera da calciatore in Prima categoria nelle fila del Sarroch (suo paese natale) e alla guida del Pula da allenatore, da due anni Pistilli siede sulla panchina delle capoterresi, con le quali ha cominciato la sua esperienza nel calcio femminile.

La crescita

Al sesto posto della passata stagione con ventidue punti conquistati in sedici partite, fanno da contraltare i quaranta punti (in diciotto gare) del torneo appena chiuso, che rilancia le ambizioni della società biancoverde. «Non è cambiato granché, c’è stata solo un po’ di esperienza in più. Peccato per l’infortunio di Roberta Serra nella parte finale del campionato». L’attaccante ex Cagliari, ha chiuso con 24 reti (quarto posto nella classifica cannonieri) e la rottura del crociato. Il tecnico dell’Audax conta di recuperarla in vista della prossima stagione. «Speriamo di poterla riavere al più presto» dice Pistilli, che pensa già al prossimo campionato, ancora in sella, confermatissimo alla guida delle biancoverdi. «Cercheremo di migliorarci ancora, di fare dei nuovi passi in avanti, questo è il nostro obiettivo».

