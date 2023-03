Psg ancora fuori dall’Europa: e adesso?  

BAYERN MONACO 2

PARIS S.G. 0

Bayern Monaco (4-2-1-3) : Sommer, Stanisic, Upamecano, de Ligt, Davies; Gortzka, Kimmich; Muller (41’ st J. Cancelo); Coman (41’ st Gnabry), Choupo-Morting (23’ st Sanè), Musiala (37’ st Manè). All. Nagelsmann

Paris Saint Germain (3-5-2) : Donnarumma, Danilo, S. Ramos, Marquinhos (36’ Mukiele, 1’ st Bit- shiabu); Hakimi, Vitinha (36’ st E- kitike), Verratti, Fabian Ruiz (31’ st Zaire-Emery), Mendes (36’ st Ber- nat); Messi, Mbappè. All. Galtier.

Arbitro : Orsato (Italia)

Reti : nel st 16’ Choupo-Moting, 44’ Gnabry.

Monaco di Baviera. Un gol all'andata e due al ritorno per un Bayern Monaco cinico e spietato che spegne sul nascere i sogni Champions del Paris Saint German. Finisce 2-0 ed è grande la delusione per i parigini, con il campione del mondo Messi artefice di una prestazione mediocre, come quella di Mbappé. Resta la Ligue 1, una miseria per ai faraonici investimenti della proprietà qatariota, chiamata a prendere decisioni forti.

La sfida

Poche le emozioni in un primo tempo che si chiude sullo 0-0 tra Bayern e Paris: spicca la clamorosa occasione fallita da Vitinha, che a porta vuota si vede negare il gol da De Ligt. Nella ripresa è il Bayern a spingere di più: Müller ruba la palla a Verratti, serve subito Goretzka, passaggio a Choupo-Moting che appoggia in rete: 1-0. Vista anche la timida reazione del Psg, il gol di fatto chiude il discorso qualificazione. Nel finale arriva anche il raddoppio di Gnabry.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata