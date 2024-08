Psd’Az, via anche Quirico Sanna 

Il Psd'Az perde altri pezzi. Dopo i consiglieri regionali Gianni Chessa e Piero Maieli, lascia anche Quirico Sanna, che fino all'ultimo congresso è stato vicesegretario, mentre nella scorsa legislatura è stato assessore agli Enti locali della Giunta guidata da Christian Solinas.

Lo fa con un lungo post su Facebook. «In queste lunghe giornate d’estate ho avuto modo di riflettere su tante cose. Ho riflettuto molto su cosa è oggi il Partito Sardo d’Azione, sugli errori fatti in questi ultimi otto anni in cui io ho fatto parte della segreteria nazionale sostenendo e difendendo la linea politica del segretario Christian Solinas, quindi sodale e complice di cosa è diventato oggi quello che fu il glorioso Partito Sardo d’Azione». Ebbene, «oggi abbiamo dinnanzi a noi un partito che appare più un traditore che un difensore della nazione sarda, un segretario che non è amato dai sardi e anche da molti sardisti, un presidente del partito imposto in un congresso farsa. Oggi il Partito Sardo è in terapia intensiva, ha perso organi vitali, non ha più un gruppo consiliare nella massima assemblea sarda, non ha nessun rappresentate nel parlamento Italiano, non ha nessun rappresentante nei comuni più importanti dell’isola».

Nonostante tutto ciò, continua, «nessuno ha pensato ad un passo indietro. Io l’ho fatto perché insieme a tutta la segreteria mi sento responsabile di questo fallimento. Oggi noi sardisti a causa di chi da otto anni rappresenta il partito, siamo odiati». Per questo, «io vado via, non voglio più essere complice di un progetto politico inesistente e inconsistente, scelgo l’esilio volontario nella speranza di rientrare quando saremo degnamente rappresentati da veri sardisti degni eredi di Bellieni, Lussu, Oggiano e Melis. Farò sardismo con i tanti esuli sardisti».

Controcorrente

Non in linea con questa narrazione, la scelta di Lello Masia - già consigliere di maggioranza a Sassari con i civici di Nanni Campus - di aderire al Psd'Az. «Il nostro saluto di benvenuto è per Masia, buon lavoro a lui e a quanti si uniranno ai sardisti nelle grandi battaglie identitarie che come Psd'Az condurremo», scrive il presidente del partito Antonio Moro in una nota. (ro. mu.)

