Psd’Az: veleni dopo il congresso, scontro totale 

Le tensioni covano da tempo. E adesso è scontro aperto all’interno del Psd’Az a seguito del congresso della federazione di Sassari che ha decretato due schieramenti opposti: 14 schierati con la maggioranza di Christian Solinas e 7 della minoranza che sostengono il presidente dei Quattro Mori, Antonio Moro.

La scintilla partita con le dimissioni del segretario Psd’Az della sezione di Porto Torres, Emanuele Riu, e di parte degli iscritti, ha acceso le dichiarazioni infuocate dell’ex deputato Giancarlo Acciaro contro Moro che ha parlato di spaccatura profonda contestando le modalità di elezione al congresso.

«Ho portato io Moro nel Partito più di trent’anni fa – sostiene ora Acciaro – e ne conosco pregi e difetti. In questo caso sta soltanto cercando di coprire il suo ultimo fallimento elettorale con un polverone che risponde alla logica del tanto peggio, tanto meglio”».

Per Acciaro esisterebbe un retroscena ben preciso: «Dietro tutti questi veleni – è la tesi dell’ex parlamentare – c’è un gruppo che ha governato il Partito per decenni prima dell’ex governatore Solinas, e mi fa sorridere che oggi costoro si presentino come “l’innovazione contro la conservazione feroce”».

