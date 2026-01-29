VaiOnline
Porto Torres.
30 gennaio 2026 alle 00:28

Psd’Az: veleni dopo il congresso, scontro totale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le tensioni covano da tempo. E adesso è scontro aperto all’interno del Psd’Az a seguito del congresso della federazione di Sassari che ha decretato due schieramenti opposti: 14 schierati con la maggioranza di Christian Solinas e 7 della minoranza che sostengono il presidente dei Quattro Mori, Antonio Moro.

La scintilla partita con le dimissioni del segretario Psd’Az della sezione di Porto Torres, Emanuele Riu, e di parte degli iscritti, ha acceso le dichiarazioni infuocate dell’ex deputato Giancarlo Acciaro contro Moro che ha parlato di spaccatura profonda contestando le modalità di elezione al congresso.

«Ho portato io Moro nel Partito più di trent’anni fa – sostiene ora Acciaro – e ne conosco pregi e difetti. In questo caso sta soltanto cercando di coprire il suo ultimo fallimento elettorale con un polverone che risponde alla logica del tanto peggio, tanto meglio”».

Per Acciaro esisterebbe un retroscena ben preciso: «Dietro tutti questi veleni – è la tesi dell’ex parlamentare – c’è un gruppo che ha governato il Partito per decenni prima dell’ex governatore Solinas, e mi fa sorridere che oggi costoro si presentino come “l’innovazione contro la conservazione feroce”».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra all’ultimo metro, oggi si chiude

Ieri otto ore per un articolo, poi l’accordo su sanità e scuola e l’aula si sblocca 
Roberto Murgia
Carloforte

La Blue Ocean A in salvo dopo una notte di paura

Il cargo in difficoltà nelle acque dell’isola di San Pietro arriverà stamattina al porto di Cagliari 
Stefania Piredda
Il racconto.

Ultimo giorno di lavoro al cardiopalma

Stefano Garau
Il caso

San Donato laboratorio multietnico

Nell’istituto l’80% dei bambini stranieri. La preside: «Servono mediatori culturali» 
Emanuele Floris
L’intervista

Lotta ai linfomi, in prima linea c’è una sarda

Lia Palomba lavora a New York, in uno dei migliori centri oncologici al mondo. Ora debutta su “The Lancet” 
Marco Noce
Tensioni

Vannacci scalpita, la Lega si agita

Lite fra Fontana (Lombardia) e il generale su “Futuro nazionale”, Salvini minimizza 