Psd’Az, Solinas segretario tra le polemiche 

Il congresso di Arborea si chiude come previsto: la conferma di Christian Solinas segretario e di Antonio Moro presidente del Psd’Az. Ciò che nessuno aveva messo in conto sono le tensioni e le polemiche che hanno accompagnato soprattutto la rielezione di Moro. E che sono culminate nell’autosospensione temporanea dal gruppo Psd’Az in Consiglio di due consiglieri regionali su tre: Piero Maieli e Gianni Chessa. «Sin dall’inizio dei lavori congressuali abbiamo mostrato numerose perplessità sulla riconferma di una classe dirigente cieca, poco democratica e priva di responsabilità politica, che non ha fatto tesoro della recente sconfitta elettorale», scrivono in una nota i due onorevoli, «rappresentiamo una parte fondamentale dei sardisti che vuole proporre una tesi alternativa alla continuità». Per queste ragioni, «sospendiamo momentaneamente l’attività nel partito in attesa di chiarimenti su quanto accaduto in questo amarissimo weekend, necessitando di un confronto con i cittadini che ci hanno dato fiducia e hanno creduto in noi e nel partito che rappresentiamo, convinti che la nostra tesi sia utile per percorrere la strada del rinnovamento».

L’altra candidatura

Nell’«amarissimo» weekend è successo che il vicesegretario uscente Quirico Sanna, sostenuto da Maieli e Chessa, ha proposto la sua candidatura in alternativa a quella di Moro, tuttavia contestata dai vertici del partito per le modalità di presentazione e alla fine ritirata dallo stesso Sanna. Cosa che ha consentito l’elezione di Moro per acclamazione. Poco prima, sempre per acclamazione, c’era stata la conferma di Christian Solinas a capo della segreteria: «Ora abbiamo il tempo di rimettere assieme le federazioni e le sezioni e di rigenerare il radicamento territoriale del partito». Secondo Moro «il congresso ci ha dato una tesi approvata all’unanimità e un’indicazione molto chiara: lavorare per ricostruire l’organizzazione e restituire l’azione al partito sardo, per ammodernare i linguaggi e realizzare i nuovi programmi che dovranno restituire un ruolo al Psd’Az e che rappresentino la base su cui costruire la nuova alternativa sardista per il governo della Regione». E su Chessa e Maieli, sempre il presidente ha ricordato che «non hanno presentato alcuna tesi congressuale nel rispetto dei regolamenti».

Conseguenze

In concreto, dove porterà l’autosospensione di Maieli e Chessa? Avrà effetti sulle amministrative? Chessa in particolare, nelle settimane scorse, si era fatto interprete del malcontento sardista per quanto riguarda l’alleanza con la Lega. Ma le posizioni ribadite dal segretario Solinas sull’importanza del federalismo potrebbero anche favorire un rilancio dell’asse. E alla fine il Psd’Az potrebbe anche decidere di sostenere a Cagliari la candidata sindaca del centrodestra (ormai vicina al Carroccio) Alessandra Zedda. Il partito ha rinviato a dopo il congresso le decisioni sulle alleanze per le comunali. Entro domani dovrebbero essere definite le situazioni di Alghero, Sassari e anche Cagliari.

