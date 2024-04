Il Psd’Az sceglie la continuità: il congresso di Arborea ha confermato Christian Solinas alla segreteria e Antonio Moro alla presidenza. Ma non sono mancate le polemiche, culminate nella decisione dei consiglieri regionali Piero Maieli e Gianni Chessa di autosospendersi dal partito per contrarietà «a una classe dirigente cieca, poco democratica, che non ha fatto tesoro della recente sconfitta elettorale». Nelle prossime ore il partito deciderà chi sostenere alle comunali di Cagliari.

a pagina 6