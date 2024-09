Psd’Az, ora volano gli stracci. Solinas all’attacco 

Negli ultimi sei anni il Psd’Az è riuscito nell’impresa non facile di ottenere tantissimo, in termini di consenso e rappresentanti nelle istituzioni, e di perdere tutto o quasi. Al 2018 risale l’alleanza con la Lega, che porta il segretario nazionale Christian Solinas in Senato prima, e l’anno dopo alla presidenza della Regione, in occasione di una tornata in cui il partito più longevo d’Italia conquista sette seggi in Consiglio che diventano undici grazie alle adesioni nel corso della legislatura. Nel 2024 Solinas non è ricandidato, gli preferiscono Paolo Truzzu di FdI, e i sardisti eletti sono tre. Gli stessi che oggi hanno deciso di passare in Forza Italia, decretando la sparizione dei Quattro Mori dall’Assemblea sarda.

Cosa è successo? Lo spiega lo stesso Solinas: «In tutto questo c’è solo la parte più pragmatica della politica, fatta di opportunismo e trasformismo orientati all’autoconservazione personale che vale da destra a sinistra passando per il centro. Non c’era e non c’è nessun progetto di ampio respiro. Noi sardisti, invece, siamo orgogliosamente diversi. Resteremo pochi a volte e faremo pure mille errori, ma non ci estinguerà mai nessuno perché abbiamo qualcosa in cui credere che è più grande di noi e non potrà mai essere cancellata».

La domanda

Il segretario spiega in questo modo il passaggio da undici a zero. Lo fa all’indomani dell’adesione di Gianni Chessa, Piero Maieli e Alfonso Marras a Forza Italia («un tradimento del voto popolare, solo utilitarismo»). Lo fa rispondendo sui social alla domanda di un altro ex sardista, Giovanni Satta (oggi in Alleanza Sardegna): «Ma ti sembra possibile che di quel gruppo di undici non sia rimasto più nessuno? Non sarebbe il caso di verificare se anche tu hai sbagliato qualcosa? O hanno sbagliato solo gli altri?».

Senza filtri

Parole che hanno fatto perdere ogni filtro all’ex governatore. «Non è pensabile che si continui con questo tentativo puerile di scaricare sul presidente le cose che non hanno funzionato nella passata legislatura e di pretendere invece che tutto ciò che si è fatto sia merito dei consiglieri regionali. È vero l'esatto contrario: mentre il presidente ha lavorato quindici ore al giorno, sette giorni su sette - e ha prodotto risultati che sono provati dai numeri e dai documenti ufficiali - il Consiglio è stato il meno produttivo della storia autonomistica». Poi l’affondo: «Un Consiglio con meno riunioni, meno leggi, insomma meno ore di lavoro istituzionale a tutto vantaggio delle ore clientelari sul territorio che hanno prodotto tanti signorotti delle preferenze, che neppure sanno da dove provenissero i soldi del bilancio che si sono spesi a destra e a manca con le infinite leggi nate dalla volontà consiliare».

«Tassa fissa»

E ancora: «Mentre il presidente metteva in ordine i conti della Regione, mentre fronteggiavo il Covid nel modo più efficace del Paese, mentre avviavo riforme organiche o programmi strategici come la valorizzazione della civiltà nuragica in chiave culturale e come volano per il rilancio delle zone interne, supportate anche con il più grande piano per la natalità mai varato in Regione, i consiglieri si occupavano di spartirsi i fondi spezzettandoli in piazzette e marciapiedi, in sagre e micro-associazioni». Quindi l'ulteriore stoccata: «Vogliamo dire ai sardi che ogni volta che il presidente mandava in Consiglio un disegno di legge organico, generale e astratto, i capigruppo chiedevano sistematicamente “quanto c'è per il Consiglio?"». Ovvero, «una “tassa fissa” su ogni legge che i consiglieri pretendevano per poter destinare quote di risorse sui territori di elezione?».

La difesa

Gianni Chessa, ex assessore al Turismo oggi in FI, ieri a Radiolina ha raccontato un’altra storia: «Non c’erano più le condizioni per restare nel partito. Il segretario offendeva le persone. Si dovrebbe fare un mea culpa: noi gli avevamo chiesto di fare un passo indietro, abbiamo perso le elezioni per colpa sua e della sua azione politica. Lui accusa gli altri di trasformismo e di fare politica becera, ma non dice alla gente che quando lui era presidente della Regione, da subito ha portato via due consiglieri a Sardegna Venti20, ne ha portato via dai Riformatori, ai Cinque Stelle. Faceva acquisti. Quello non è trasformismo?». In ogni caso, «lasciare il Psd’Az è stata una scelta dolorosa. Ma quando si ha un segretario che pensa a fare i suoi interessi e non quelli dell’Isola, è un problema».

La segreteria

Ieri in serata l’ex presidente ha convocato la segretaria nazionale del partito per fare il punto sulla situazione politica. «I sardisti hanno ribadito la loro diversità rispetto agli altri partiti per la funzione storica alla quale sono chiamati», ha fatto sapere al termine, «che non si esaurisce nella costruzione delle carriere personali dei propri candidati o eletti, ma si esprime nell’idea di avere servito senza inganni e senza rimorsi la splendida intuizione di un progetto sardista di rinascita della nostra Isola». I quattro mori hanno anche confermato «il perseguimento di un percorso di rigenerazione del partito, liberato da impegni di governo ed equilibri di coalizione, orientato ad un nuovo radicamento nella società sarda, rendendosi promotore di uno spazio dialettico sui temi di più stringente attualità ed interesse per la Sardegna: a partire dal tema delle energie rinnovabili, del rifiuto di ogni forma di speculazione sul territorio, fino ai trasporti, alla sanità ed all’esigenza di rilanciare la specialità per costruire nuovi spazi di autogoverno e di libertà».

RIPRODUZIONE RISERVATA