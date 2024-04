Psd’Az, ora è a rischio la presenza del gruppo nell’Assemblea sarda 

Il Psd’Az ha appena festeggiato i 103 anni dalla fondazione, ha un segretario che è stato presidente della Regione nella legislatura appena conclusa, e adesso rischia di sparire dall’Assemblea sarda. Domenica, al congresso del partito ad Arborea che ha confermato la guida di Christian Solinas e di Antonio Moro, Piero Maieli e Gianni Chessa hanno annunciato l’autosospensione dal gruppo consiliare di cui fanno parte assieme ad Alfonso Marras perché in disaccordo con la linea di continuità scelta dai vertici del partito. In pratica, già oggi potrebbero decidere di passare al Misto, e questo – considerato che i membri di un gruppo politico devono essere almeno tre – impedirebbe al Psd’Az di sopravvivere in Aula.

Intanto, all’indomani del congresso, il direttivo dei 4Moros, associazione nata nel 2023 in aperta polemica con i vertici attuali del partito, chiede a Maieli e Chessa di convocare «al più presto un'assemblea generale dei sardisti per liberare, finalmente, il partito da una dirigenza farlocca e ripristinare democrazia, libertà e rispetto dello statuto». «Sono anni», ricordano in una nota, «che noi, attraverso gli incontri della nostra associazione, manifestiamo aperta ostilità alla disastrosa gestione politica di Christian Solinas e di Antonio Moro, tesa alla totale cessione del Psd'Az a favore delle imposizioni della Lega di Matteo Salvini e dei partiti italiani». Del resto, «il risultato elettorale è la cartina di tornasole della politica fallimentare del duo Solinas-Moro, che hanno portato il partito dagli oltre 75.000 suffragi del 2019, ai circa 35.000 voti delle ultime consultazioni».

