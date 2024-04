Psd’Az nella bufera Solinas e Moro scaricano i ribelli 

Nel Psd’Az volano gli stracci. Ma solo in una direzione. Ieri Gianni Chessa e Piero Maieli hanno spiegato le ragioni per cui due giorni fa, all’indomani del congresso di Arborea, hanno deciso di autosospendersi dal partito e dal gruppo consiliare. E l’hanno fatto con parole molto dure nei confronti del segretario Christian Solinas e del presidente Antonio Moro, responsabili – secondo i due consiglieri – della sconfitta elettorale del 25 febbraio: «Moro e Solinas da dieci anni si fanno eleggere all'interno del congresso, ma i sardi non li vogliono più», le parole di Maieli, «se hanno dignità, si facciano da parte. Attendiamo chiarimenti». Telegrafica la risposta Moro e Solinas: «Le conclusioni e le scelte del 35esimo congresso nazionale del partito non hanno bisogno di interpretazioni e tanto meno di chiarimenti: chi è sardista le rispetta, chi invece decide di non accettarle, faccia pure la sua strada».

Il rischio

Ieri, l’ex assessore al Turismo e l’ex presidente della commissione Attività produttive hanno precisato che, al momento, non lasceranno il gruppo, hanno però lanciato un ultimatum ai vertici: le dimissioni entro due settimane, altrimenti usciranno decretando la scomparsa dei Quattro Mori dall’Assemblea. Per esistere nell’Assemblea, i gruppi devono comprendere almeno tre membri. Ne rimarrebbe uno, Alfonso Marras, ma c’è chi non esclude due adesioni a stretto giro così da tenere in vita nell’Assemblea sarda il partito fondato 103 anni fa.

Tra Maieli e Chessa, il primo è stato forse il più duro: «L'ex presidente della Regione per sei mesi non ha risposto al telefono all'ex capogruppo sardista, costretto ad andare via (Franco Mula, ora passato ad Alleanza Sardegna, e presente ieri alla conferenza stampa, ndr)». Per cinque mesi, ha ricordato, «Solinas non ha risposto all'assessore al Turismo (Gianni Chessa, ndr). Cosa vogliamo ora? Serve un passo indietro, perché dopo una sconfitta clamorosa del centrodestra alle regionali, con il Psd'Az letteralmente dissanguato, questo si deve fare per dignità».

Poi l’attacco a Moro: «Per tre anni e mezzo ha screditato la maggioranza, la Giunta e lo stesso presidente Solinas, ed è stato riproposto: chiediamo un atto di dignità, di onestà intellettuale, non si possono continuare a scaricare le responsabilità sugli altri».

«Gestione dittatoriale»

Chessa ha parlato di «gestione dittatoriale» di un partito storico come il Psd'Az. Ma, «noi sardisti siamo abituati ad abbattere i muri e le dittature, e al segretario Solinas abbiamo più volte chiesto di dare un segnale di democrazia, invano». Nel frattempo, ha ricordato l'ex assessore, «il Psd'Az è passato da oltre 70mila voti alle regionali del 2019, ai 37mila delle ultime elezioni. Ma i sardi non hanno bocciato il nostro partito - io e Maieli abbiamo ottenuto tantissime preferenze - piuttosto la linea arrogante e supponente del segretario e del presidente». (ro. mu.)

