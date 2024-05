Psd’Az in soccorso del sindaco 

Il Psd’Az voterà il bilancio nel Consiglio comunale del 9 maggio. Il sì che in aula sarà espresso dalla capogruppo Viviana Brau, è stato deciso venerdì sera dalla sezione “Atene sarda” guidata dal segretario Graziano Siotto con vice Antonio Belloi. «Dall’analisi è emerso chiaramente come il Consiglio non sarà solo chiamato a votare il bilancio e i provvedimenti, oggettivamente positivi, contenuti ma dovrà decidere se far commissariare Nuoro oppure no. Rinvigoriti dalle elezioni, pezzi del Campo largo intendono abbattere l’attuale amministrazione con un colpo di mano alla seduta di bilancio», spiegano i dirigenti sardisti. E poi: «Preoccupa che a una parte di Consiglio possa interessare poco di un documento contabile che contiene, ad esempio, ben 300 mila euro per le attese variazioni al Puc per la zona dei Salesiani, Corte-Testimonzos e monte Ortobene». Quindi l’appello: «Il Psd’Az auspica che la coalizione di centrodestra e i consiglieri eletti continuino a distinguersi tenendosi ben distanti da strategie e guerre di potere tutte interne a una parte del centrosinistra».

RIPRODUZIONE RISERVATA