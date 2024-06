Psd’Az, in bilico anche l’ultimo rimasto 

L’anno in cui il centrodestra perde ovunque sarà anche ricordato come l’annus horribilis del Psd’Az. Andando con ordine: a febbraio il partito dei Quattro Mori non è riuscito a far passare la ricandidatura di Christian Solinas alla presidenza della Regione, subito dopo ha dovuto registrare gli addii di due dei tre consiglieri regionali eletti, Piero Maieli e Gianni Chessa; alle amministrative nei tre Comuni maggiori non è stato in grado di eleggere nemmeno un suo rappresentante. Unica soddisfazione: la vittoria di Alfonso Marras (terzo consigliere regionale eletto) a Bosa. Ora, però, sembra che anche Marras sia vicino ad abbandonare il Psd’Az per approdare nel gruppo di Forza Italia.

Obiettivo Forza Italia

L’indiscrezione rimbalza da giorni e il diretto interessato per il momento non conferma. Da fonti molto vicine, tuttavia, trapela che le interlocuzioni con il partito di Berlusconi siano a buon punto. D’altra parte, vorrà pur dire qualcosa il fatto che il segretario regionale azzurro Pietro Pittalis abbia partecipato alla chiusura della campagna elettorale di Marras a Bosa. Chi conosce bene Marras, inoltre, non dà per scontato l’abbandono del Psd’Az, tuttavia sostiene che se ci fosse un partito d’approdo, quel partito sarebbe sicuramente Forza Italia.

Cinque anni

Tutto questo non fa bene al centrodestra. Nel 2019 il Psd’Az ottenne il 9,87% riuscendo a portare sette rappresentanti nell’Assemblea sarda, compreso il presidente della Regione. Cinque anni dopo il Psd’Az si è fermato al 5,4%. Oltre quattro punti in meno, riuscendo in qualche modo a resistere. Ma la debacle vera risale a dopo il congresso dello scorso aprile, dove erano venuti al pettine i nodi che poi hanno portato Maieli e Chessa a lasciare e a passare al gruppo misto del Consiglio regionale. Nelle tre città più importanti – Cagliari, Sassari e Alghero - i sardisti non sono riusciti a piazzare neanche un consigliere comunale. Nel capoluogo hanno ottenuto 1.578 voti e il 2,32%, a Sassari, in ticket con Alleanza Sardegna, 922 preferenze (1,58), ad Alghero 682 (3,15). A tenere alto l'onore dei Quattro Mori nell'isola Alfonso Marras, consigliere regionale sardista e neo eletto sindaco di Bosa. «Sono amareggiato, il partito non merita tutto questo», ha spiegato all’agenzia Dire Piero Maieli, «il risultato delle amministrative è la dimostrazione che si può truccare un congresso, ma non la volontà dei sardi. È chiaro che gli elettori hanno una repulsione nei confronti di questo partito, e non per colpa della “scatola” ma dei contenuti». Secondo l’ex presidente della commissione Attività produttive, «la classe dirigente del Psd'Az è respingente nei confronti dell'elettorato sardo, e quindi punisce i suoi candidati, se è vero che il segretario Christian Solinas e il presidente Antonio Moro vogliono bene al Psd'Az, devono lasciare immediatamente i loro incarichi. Solo così il partito potrà iniziare una faticosa risalita».

Da parte loro, i dirigenti sostengono che «l’ultimo congresso ha stabilito una linea nuova: rigenerando il partito ripartendo dalle radici culturali e ideologiche per formare una classe dirigente che sia davvero sardista e abbia spirito di appartenenza». E di certo, «non ci interessa la campagna acquisti, né assoldare mercenari che gonfino le percentuali senza dargli effettivamente rappresentanza nelle istituzioni».

Il tavolo

Del Psd’Az e dello stato di salute precario di tutta la coalizione si discuterà il 21 alle 16 in un vertice convocato per fare il punto all’indomani delle amministrative.

